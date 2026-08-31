Presidenta Sheinbaum renueva acuerdo con gasolineros para mantener gasolina Magna debajo de 24 pesos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este lunes que su gobierno renovó el acuerdo voluntario con empresarios gasolineros para mantener bajo control el precio de los combustibles y reducir presiones sobre la inflación y el gasto de las familias.

A través de su cuenta de X, la mandataria señaló que el convenio fue renovado en Palacio Nacional como parte de las acciones federales contra la carestía.

El acuerdo forma parte de la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina Regular y el Diésel, que el Gobierno federal y representantes del sector habían acordado extender por seis meses más.

¿En cuánto se busca mantener el precio de la gasolina?

La estrategia establece como referencia que la gasolina regular se mantenga por debajo de los 24 pesos por litro, mientras que para el diésel se contempla un precio menor a 27 pesos por litro. En las franjas fronterizas los precios pueden ser inferiores debido a la aplicación de una tasa de IVA de 8 por ciento.

El esquema es de carácter voluntario, por lo que las estaciones de servicio deciden si se adhieren.

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Sheinbaum había explicado previamente que el Gobierno mantiene seguimiento de los precios mediante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que da a conocer periódicamente qué estaciones ofrecen combustibles por encima o por debajo de los niveles establecidos en el acuerdo.

¿Por qué el Gobierno mantiene el acuerdo con gasolineros?

El objetivo central es contener aumentos que puedan trasladarse al costo del transporte, mercancías y otros productos de consumo cotidiano.

El Gobierno federal sostiene que los combustibles tienen un impacto directo sobre la economía familiar y las cadenas productivas, por lo que busca dar estabilidad a sus precios mediante acuerdos con empresarios y estímulos fiscales.

En Palacio Nacional, renovamos el acuerdo voluntario con gasolineros para combatir la inflación y la carestía en apoyo a la economía y el bienestar de las familias mexicanas. pic.twitter.com/ltNHVdkQ55 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 31, 2026

La estrategia también incluye mesas de trabajo sobre costos operativos, cadenas logísticas, simplificación regulatoria y combate al mercado ilícito de hidrocarburos.

Sheinbaum resumió el propósito del convenio al señalar que busca “combatir la inflación y la carestía” y respaldar el bienestar de las familias mexicanas.

IO