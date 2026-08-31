Maleza oculta señales de tránsito en Champotón y aumenta riesgo de accidentes

Ante la falta de mantenimiento, el crecimiento de la maleza en distintos puntos de la vialidad ha comenzado a cubrir señales de tránsito en Champotón.

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Lo anterior se convierte en un peligro para los conductores, toda vez que reduce la visibilidad para motoristas y automovilistas.

Sobre la calle 21, esquina con 16, en la colonia Pozo del Monte, la vegetación no solo está cubriendo la infraestructura eléctrica, como líneas de alta tensión y postes, sino también una señal de alto.

Yadira Monserrat opinó al respecto, considerando que podría representar un riesgo para la circulación, principalmente en puntos donde las señales cumplen una función preventiva para la vialidad: “Es el caso de esta arteria, la cual tiene mucho flujo vehicular, más que nada debido a la cercanía que tiene con un plantel educativo”.

Misma situación ocurre sobre la calle 6, entre 7 y 9, en la colonia Venustiano Carranza, donde las hojas de un frondoso arbusto proveniente de un predio particular han invadido una señal de tope.

JGH