Arisbe Cueto renuncia a Miss Universe Nuevo León y después borra su polémico comunicado

De nueva cuenta el certamen de belleza está generando mucha polémica en redes sociales, ahora fue la joven Arisbe Cueto, quien renunció al título de Miss Universe Nuevo León 2026, después de su participación en la final de Miss Universo México 2026, en el que fue coronada como ganadora Miss Jalisco, María Vargas.

De acuerdo con lo que ha filtrado en los medios de comunicación, la participante compartió un comunicado en donde se mencionó la decisión que había tomado, pero horas más tarde desapareció de su cuenta oficial de Instagram.

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¿Qué decía el mensaje de Miss Universe Nuevo León?

En el mensaje se pudo leer los motivos de su renuncia y una pequeña reflexión sobre lo que ha vivido en las competencias. Además, aseguró que había recibido algunas advertencias sobre lo que podía vivir, temas que al final fueron ciertos.

“Cuando recibí la oportunidad de representar a Nuevo León, la acepté con muchísima ilusión y responsabilidad, pero sobre todo con el compromiso de mantenerme siempre fiel a mis principios y a mis valores. Antes de comenzar este camino, recibí muchas advertencias sobre lo que podía encontrarme. Sinceramente, en su momento preferí no creerlas. Hoy, después de haber vivido este proceso desde adentro, entiendo el porqué de muchas de ellas y también por qué tantas personas han llegado a sus propias conclusiones sobre lo sucedido”

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Aseguró que su salida no se encuentra relacionada con no lograr el objetivo de ganar la corona de Miss Universo México 2026.

“Esta decisión no nace de no haber obtenido un resultado. Es la conclusión de todo un proceso”

Horas más tarde, la participante eliminó el comunicado, pero no se saben más detalles sobre si cambio de decisiones.

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