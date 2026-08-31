Reanudan operativo contra comida “chatarra" en Cancún; retirarán a vendedores de las escuelas

Con el regreso a clases se reactivará en Benito Juárez el operativo para retirar a vendedores ambulantes que se instalen en las inmediaciones de los planteles educativos para ofrecer comida y productos considerados chatarra, una práctica que durante el ciclo escolar anterior obligó a retirar a 15 comerciantes por día, informó José Gamaliel Canto Cambranis, director de Comercio en la Vía Pública.

Las acciones se realizarán en coordinación con la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEC) y los directores de los centros educativos, quienes podrán solicitar la intervención de los inspectores mediante oficio o a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.

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El operativo comenzará formalmente con el arranque del ciclo escolar y contempla recorridos aleatorios en cuatro o cinco escuelas diariamente, además de atender los reportes que hagan los directivos cuando detecten vendedores en los alrededores. El problema no se limita a la instalación de los comerciantes, pues, de acuerdo con la autoridad municipal, durante el ciclo anterior algunos regresaban al mismo sitio después de ser retirados, por lo que los inspectores tenían que intervenir nuevamente e iniciar procedimientos administrativos contra quienes reincidían.

La regulación establece una restricción de 100 metros a la redonda de los centros educativos, donde no está permitida la comercialización de productos en la vía pública. Por ello, quienes se ubiquen dentro de este perímetro serán invitados inicialmente a retirarse. Los horarios considerados de mayor riesgo son de siete a ocho de la mañana, cuando ingresan los estudiantes y de una a tres de la tarde, durante la salida de los alumnos.

Venta de comida chatarra en escuelas de Cancún / Liza Vera

Además de impedir la venta de artículos no permitidos, los inspectores verificarán que los comerciantes no obstruyan los accesos de las escuelas ni los pasos peatonales utilizados por los estudiantes. El procedimiento contempla, en primera instancia, una invitación para abandonar el sitio y respetar el perímetro establecido. Si vuelve a ser detectado, se levantará un acta administrativa y, ante una tercera reincidencia, la autoridad podrá resguardar sus bienes.

Para recuperarlos, el comerciante deberá acreditar la propiedad y cubrir la sanción correspondiente, que puede alcanzar aproximadamente 5 mil 200 pesos. La Dirección de Comercio en la Vía Pública enfatizó que el ámbito municipal no contempla permisos para expender este tipo de productos en los alrededores de las escuelas, por lo que las inspecciones continuarán durante todo el ciclo escolar.

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Paralelamente, el personal de la dependencia indicó que, con la culminación de la temporada vacacional, se mantuvieron las acciones contra el comercio ambulante, principalmente en Playa del Niño, que continúa siendo uno de los puntos con mayor presencia de comerciantes. La autoridad recordó que los vendedores censados no pueden instalarse sobre la arena, debido a que se trata de una zona de jurisdicción federal y deben permanecer en el área del estacionamiento o en la parte frontal.

Con el regreso de miles de estudiantes a las aulas, las inspecciones buscarán evitar que los alrededores de los planteles se conviertan nuevamente en puntos de venta de comida “chatarra”, además de mantener despejados los accesos y las zonas peatonales durante las horas de entrada y salida. De enero a la fecha se han realizado 16 operativos de verificación en distintas escuelas de educación básica.