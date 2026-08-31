Roban dos veces en menos de una semana en primaria de La Ermita en Campeche

Por segunda ocasión en menos de siete días, delincuentes ingresaron a la Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto, sección 1, ubicada en el barrio de La Ermita, donde robaron prácticamente toda la cablería, además de proyectores, micrófonos y un aire acondicionado.

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Los hechos ocurrieron luego de que los responsables cortaran la malla del patio para ingresar al plantel y posteriormente forzaran las cerraduras de un salón y una bodega, de donde sustrajeron diversos equipos.

El caso fue nuevamente descubierto por encargados en el sitio donde los padres de familia ya habían repuesto parte de la instalación eléctrica que había sido robada anteriormente.

JGH