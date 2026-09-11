Desfile del 16 de septiembre en Mérida: Horario, recorrido y calles cerradas

Este miércoles 16 de septiembre en Mérida se tendrá el tradicional desfile por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, donde participarán escuelas y autoridades en un recorrido en el Centro Histórico.

El Gobierno del Estado informó sobre los detalles del desfile cívico-militar, el cual abarcará el Paseo de Montejo hasta el Centro de Mérida.

Comenzará a las 8:00 de la mañana y se tendrá la participación de escuelas de todo el estado, además de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina.

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Desfile cívico-militar del 16 de septiembre en Mérida

El desfile cívico-militar del 16 de septiembre en Mérida comenzará desde el Monumento a la Patria y recorrerá todo el Paseo de Montejo.

Avanzará hasta la calle 58, girando hacia la 61, pasando frente al Palacio de Gobierno en la Plaza Grande de Mérida.

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Posteriormente, girará sobre la calle 62 hasta llegar al Parque de San Juan, donde concluirá el recorrido del desfile.

Cierre de calles en Mérida el 16 de septiembre

Debido al desfile cívico-militar del 16 de septiembre habrá diversas calles cerradas desde alrededores de Paseo de Montejo hasta el Centro Histórico.

Paseo de Montejo

Calle 58

Calle 61

Calle 62

Las calles se reabrirán a la circulación vehicular al concluir el desfile aproximadamente a las 10:00 de la mañana.