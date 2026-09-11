Motociclista derrapa por pavimento mojado y choca contra camioneta en Santa Margarita

Daños materiales menores y fuertes afectaciones a la circulación vehicular dejó una colisión por alcance entre una motocicleta particular y una camioneta, registrada la noche de este jueves en la colonia Santa Margarita.

El percance ocurrió sobre la avenida 47, entre las calles 38 y 38-A, donde un motociclista que circulaba a bordo de una Italika de color rojo perdió el control debido al pavimento mojado por la lluvia que se registraba en esos momentos.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor avanzaba sin las debidas precauciones y, al encontrarse con la superficie resbaladiza, la motocicleta derrapó, provocando que terminara impactándose en la parte posterior de una camioneta Mazda de color negro, con placas de circulación WPR-940-C.

Aunque el impacto dejó únicamente daños materiales menores y no se reportaron personas lesionadas, el accidente generó severas complicaciones para la circulación, debido a que las unidades quedaron obstruyendo prácticamente todo el carril durante aproximadamente 40 minutos.

La situación provocó que varios automovilistas tuvieran que realizar maniobras para continuar su recorrido, algunos intentando rodear la zona y otros incluso teniendo que retroceder para buscar una vía alterna, lo que incrementó el congestionamiento en este sector.

Al sitio acudieron ajustadores de las compañías aseguradoras, quienes realizaron la valoración correspondiente y posteriormente facilitaron que los involucrados llegaran a un acuerdo para cubrir los daños.

Finalmente, los conductores desistieron de solicitar la intervención de las autoridades y, una vez concretado el acuerdo, retiraron las unidades del lugar, quedando nuevamente liberada la circulación sobre la avenida 47.