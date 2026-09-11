Huelga en Boston’s Pizza, La Parroquia y Sushi Roll inicia entre gritos y empujones

Con gritos, empujones y casi liados a golpes, inició la huelga de los trabajadores de la Federación de Obreros Unidos de México, que incorporan a empleados de Bostons Pizza, La Parroquia de Veracruz, y Sushi Roll, luego de que el apoderado legal de la franquicia en el estado les negara colocar la bandera de huelga en la entrada principal.

El inicio de la huelga fue poco después de la una de la tarde, con la presencia de personal actuario del Poder Judicial del Estado, quien constató la negativa del apoderado de permitirles ‘amarrar’ la bandera en signo de protesta, mientras que, una de las trabajadoras que no cuenta con la base sindical, recriminó el actuar de sus compañeros bajo el argumento de que “quieren más prestaciones de las que tienen”.

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Paralelamente, el representante legal identificado como Abelardo Aguilar Ancona, fúrico comenzó a encarar a los manifestantes, e incluso pisó y pateó la bandera bicolor de rojo y negro, con la que se daba por iniciada la huelga que, previamente había sido aprobada por el juzgado laboral.

Explicó que, la negativa únicamente versa en que con la manta se “clausure” la puerta de acceso al establecimiento, por lo que no darían opción a los comensales y otros trabajadores de poder ingresar el restaurante, por lo que, hay otros espacios donde podrían colocarla.

A la par, Leonor Juárez Barragán, secretaría general de la Federación de Obreros Unidos de México, adelantó que, los empleados sindicalizados continuarán con su huelga al exterior del inmueble de ‘brazos caídos’, ya que, el actuario tomó evidencia de la negativa y se le remitirá al juez para que dictamine lo conducente.