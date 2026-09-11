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Clima en Yucatán: Advierten por lluvias fuertes este fin de semana y calor de hasta 38 grados

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” prevé calor y chubascos el sábado 12 de septiembre, mientras que el domingo aumentará la intensidad de las precipitaciones.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

11 de sept de 2026

2 min

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Yucatán tendrá un fin de semana de calor extremo y lluvias fuertes
Yucatán tendrá un fin de semana de calor extremo y lluvias fuertes / Especial

El pronóstico del clima en Yucatán para este fin de semana contempla condiciones de calor y lluvias en distintas zonas del estado, de acuerdo con el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que existe posibilidad de chubascos debido a factores atmosféricos que favorecerán el desarrollo de nubosidad y precipitaciones.

Durante el sábado, la formación de una vaguada inducida por el calentamiento de la superficie y la inestabilidad en altura favorecerá la presencia de chubascos en Yucatán.

El ambiente será caluroso a muy caluroso durante la tarde y cálido durante la noche. Los vientos serán del este-sureste, con velocidades de entre 10 y 20 km/h, aunque durante la tarde cambiarán al este-noreste en la costa yucateca.

Además, una nueva onda tropical, posiblemente identificada como la número 39, se ubicará sobre el mar Caribe occidental y Centroamérica, cuya humedad tendrá mayor influencia sobre las condiciones meteorológicas durante el domingo.

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Para el domingo, las condiciones serán más favorables para el desarrollo de precipitaciones, debido a la humedad asociada con la Onda Tropical número 39, en combinación con el calentamiento diurno y una circulación ciclónica en niveles superiores de la tropósfera.

El pronóstico contempla lluvias fuertes a puntualmente muy fuertes en Yucatán, por lo que podrían registrarse precipitaciones de mayor intensidad en diferentes municipios durante el día.

El ambiente continuará caluroso a muy caluroso durante el día y cálido durante la noche. Los vientos serán del este-sureste, con velocidades de 15 a 25 km/h, además de posibles rachas superiores a 40 km/h.

Durante la tarde, los vientos cambiarán al este-noreste en el litoral yucateco, por lo que las zonas costeras podrían presentar condiciones de viento más marcadas.

En Mérida, la temperatura máxima rondará los 38° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 22° al amanecer. Las primeras horas del día podrían sentirse ligeramente frescas, aunque durante la noche regresará el ambiente cálido.

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En Progreso se esperan temperaturas de entre 23 y 36° C, con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida, acompañada de humedad y nubosidad variable.

Para Tekax, al sur de Yucatán, se pronostican valores de entre 23 y 35°, mientras que en Tizimín las temperaturas oscilarán entre 23 y 35° C.

Valladolid tendrá temperaturas de entre 23 y 38° C, además de posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores.

Ante el pronóstico de lluvias, se recomienda a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles encharcamientos, inundaciones en calles, reducción de visibilidad y rachas de viento durante las precipitaciones.

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