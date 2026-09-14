Cateo de vivienda sorprende a vecinos de Cataluña 2 de Playa del Carmen

Agentes federales irrumpieron el sueño de los vecinos de Playa del Carmen al montar un operativo al catear una casa presuntamente por cuestione de ventas de drogas, el despliegue de las autoridades despertó a los vecinos, hasta el momento las autoridades no han dado a conocer si hubo o no personas detenidas.

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Cataluña 2 de Playa del Carmen donde elementos de la Marina desplegaron el operativo mientras que los agentes de la Fiscalía General de Quintana Roo, esto interrumpió el sueño de los vecinos al momento de iniciar con las investigaciones.

Durante el cateo, los agentes federales cerraron parcialmente la avenida Mayapán, en su cruce con calle Oxtankah para desarrollar las diligencias presuntamente relacionada con drogas.

La presencia de numerosas unidades generó alarma entre los habitantes, quienes inicialmente pensaron que se trataba de un hecho violento.

Tras más de hora y media de operativo, los elementos se retiraron y dejaron el inmueble asegurado con los sellos correspondientes. De manera preliminar, el cateo estaría relacionado con una investigación por presunto narcomenudeo.