Muere hombre de 64 años tras fuerte accidente en Colonial Campeche

Un hombre de 64 años perdió la vida en el Hospital General luego de permanecer bajo atención médica tras estar involucrado en un fuerte hecho de tránsito ocurrido en la unidad habitacional Colonial Campeche.

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El fallecido fue identificado como M.A.M.H., donde el resultado de la necropsia reveló que la causa de muerte choque hipovolémico hemorrágico traumático, derivado de politraumatismo, trauma cerrado de tórax y abdomen, trauma facial, sumado a que la víctima tuvo traumatismo craneoencefálico leve y probable fractura de fémur derecho.

El accidente ocurrió cuando el hombre circulaba sobre la calle Xcaret y se impactó contra otra unidad, para posteriormente terminar contra una barda de mampostería.

Tras resultar lesionado, recibió atención de paramédicos del Sector Salud y fue trasladado al Hospital General, este caso se mantiene bajo investigación de la Fiscalía General del Estado de Campeche.