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Cuatro fechas y ninguna audiencia: vuelven a aplazar proceso contra Biby “N”, alcaldesa de Campeche

Por tercera ocasión fue aplazada hoy la audiencia inicial contra la alcaldesa de Campeche, Biby “N”, y exfuncionarios; uno de los imputados no se presentó y aún no hay nueva fecha.

Por Redacción Por Esto!

14 de sept de 2026

1 min

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Por tercera ocasión fue pospuesta la audiencia inicial contra la alcaldesa de Campeche, Biby “N”, y exfuncionarios municipales, señalados por presuntos actos de corrupción.

La audiencia estaba programada para este lunes, pero nuevamente tuvo que ser aplazada debido a que uno de los imputados no se presentó ante el juez, por lo que la diligencia no pudo desarrollarse.

Hasta el momento, no se ha establecido una nueva fecha para la audiencia. Con este nuevo aplazamiento, ya son cuatro las fechas que fueron fijadas para el inicio del proceso judicial.

JGH