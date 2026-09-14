Emergencia en el SAT de Campeche: Mujer se desmaya en las oficinas del centro

Una mujer que se encontraba en las inmediaciones de la zona Centro comenzó a sentirse mal y posteriormente se desmayó, por lo que empleados solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Los hechos ocurrieron en el interior de las oficinas del SAT, ubicadas en el cruce de la calle 51 entre 12, donde la mujer, quien se encontraba realizando trámites, comenzó a presentar malestar, presuntamente relacionado con la falta de insulina, hasta caer inconsciente.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Estatal, personal del Grupo Turístico y Zazil, mientras que paramédicos del Sector Salud brindaron atención a la mujer y lograron estabilizarla en el lugar.

JGH