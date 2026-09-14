Usuarios denuncian restricciones y presencia policiaca en la pista Bicentenario de Chetumal

La pista Bicentenario, ubicada en la Comisión del Deporte de Quintana Roo (CODEQ), se convirtió en el centro de una polémica luego de que usuarios denunciaran restricciones para realizar actividades físicas y la intervención de elementos policiacos para retirarlos del lugar.

El señalamiento fue realizado por Roberto Trujillo, quien relató que acudió con una acompañante y dos jóvenes para ejercitarse durante la tarde. Según su versión, personal del recinto deportivo les indicó que debían abandonar la pista porque no estaba disponible en ese horario. Ante la negativa de los usuarios a retirarse de inmediato, una oficial habría solicitado apoyo vía radio, lo que derivó en la llegada de al menos dos patrullas que permanecieron en las inmediaciones de la unidad deportiva.

Trujillo cuestionó que un espacio público rehabilitado con recursos estatales tenga restricciones de acceso para ciudadanos que buscan ejercitarse. También señaló que la presencia de policías en un contexto deportivo resulta innecesaria y que las corporaciones deberían concentrarse en atender hechos delictivos.

De acuerdo con la información proporcionada por personal de la CODEQ, la pista debe permanecer cerrada en determinados horarios para evitar su deterioro. Sin embargo, los usuarios sostienen que no existe señalización visible que indique los periodos de restricción ni un aviso formal sobre las normas de uso.

La pista Bicentenario es uno de los espacios deportivos más concurridos de Chetumal. Fue reinaugurada en julio de 2026 por la gobernadora Mara Lezama y con base en la información aportada en su momento es la primera y única pista de atletismo en la Península de Yucatán con certificación internacional de la Federación Internacional de Atletismo. Su recubrimiento sintético, de la marca MONDO, es el mismo material utilizado en competencias olímpicas, lo que la convierte en un referente para atletas locales