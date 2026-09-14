Padres de familia someten a presunto asaltante que intentó refugiarse en una escuela de Cancún

Una intensa movilización policial se registró en la región 221 de Cancún tras el ingreso de un presunto asaltante a la escuela primaria Llamada de México, donde buscó refugio luego de ser perseguido por una mototaxista a la que momentos antes intentó despojar de sus pertenencias.

Los hechos iniciaron sobre la avenida 20 de Noviembre con Chac Mool, cuando el sospechoso, acompañado por una mujer a bordo de un mototaxi del sindicato Engranaje, interceptó a la víctima. Al fracasar en el atraco, el sujeto huyó, lo que desató una persecución a bordo de otra unidad perteneciente al sindicato FESOC.

La persecución concluyó sobre la calle 107, entre la 82 y 84, sitio donde el individuo ingresó al plantel educativo para evadir a la afectada. Padres de familia que se encontraban en el lugar intervinieron de inmediato, sometieron y golpearon al presunto delincuente antes de entregarlo a los elementos de seguridad pública que arribaron al sitio.

Los oficiales ingresaron a las instalaciones para asegurar al implicado, quien se había ocultado en uno de los salones de clases tras la agresión vecinal. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle atención prehospitalaria y lo trasladaron en camilla a un hospital bajo custodia.

Minutos después, agentes de investigación de la Fiscalía se presentaron en la escuela para iniciar las diligencias correspondientes, ya que el individuo cuenta con antecedentes y es señalado como un infractor recurrente en esta zona de la ciudad.