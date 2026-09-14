La Mole se burla de Gala Montes y ella le responde

Iván Fematt "La Mole" realizó una publicación satírica en redes sociales ironizando con la frase "estoy en Las Vegas y ya pedí apoyo", haciendo burla de las recientes polémicas y declaraciones de la actriz y cantante Gala Montes, desatando reacciones divididas.

Tras el comentario del comediante regiomontano, la situación escaló en plataformas digitales generando diversos roces y opiniones encontradas sobre los señalamientos mutuos y el tono de burla empleado por el standupero respecto a los recientes encontronazos mediáticos de la ex participante de los realities de Famosos.

“Estoy en el mismo recinto que gala montes y temo por mi seguridad aquí en las Vegas ya pedí apoyo", señaló el comediante.

Estoy en el mismo recinto que gala montes y temo por mi seguridad aquí en las Vegas ya pedí apoyo . — IVAN LA MOLE (@lamolechida) September 14, 2026

"Gala Montes me insultó y me dijo que tengo cara de panocha , por qué si yo no le hago daño a nadie , y respeto las panochas del mundo", añadió.

Cabe mencionar que la rivalidad entre ambos comenzó cuando se llevó a cabo la segunda temporada de La Casa de los Famosos, ya que La Mole es amigo de Adrián Marcelo.