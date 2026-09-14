Detectan armas blancas y vapeadores en preparatorias de Campeche

Vapeadores y armas blancas han llegado a las mochilas de estudiantes de preparatorias de Campeche, obligando a las instituciones de nivel Medio Superior a mantener y reforzar los operativos de revisión de útiles escolares, acciones que, contrario a lo que pudiera suponerse, no comenzaron con el programa ‘Mochila por la Paz’, anteriormente denominado ‘Mochila Segura’, sino que desde hace varios ciclos escolares forman parte de los protocolos preventivos dentro del Cecytec, Conalep y Cobacam.

El director general del Colegio de Estudios Científi cos y Tecnológicos del Estado de Campeche (Cecytec), Víctor Hernández Ponce, reconoció que en años anteriores han identificado vapeadores entre las pertenencias de los alumnos. Explicó que, cuando los docentes detectan alguna situación de este tipo, activan los protocolos correspondientes, aunque consideró que la prevención no puede recaer únicamente en las escuelas, pues requiere de la participación de las familias, maestros y autoridades en general.

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Hernández Ponce informó que el Cecytec trabaja en la actualización de su normatividad y ya cuenta con un nuevo reglamento para alumnos, así como otro para atender situaciones psicosociales.

Incluso, continuó, se encontraba en proyecto un reglamento específico para las revisiones de mochila, pero fue detenido a la espera de los lineamientos que emitirá la Secretaría de Educación (Seduc) del Estado, con el objetivo de homologar criterios y

coordinarse con el resto del sistema educativo dentro de ‘Mochila por la Paz’. Una vez establecido el protocolo, será socializado con madres y padres de familia.

En el Conalep la revisión tampoco es una medida improvisada. Su directora general, Angélica Lara Pérez Ríos, señaló que los tres planteles realizan estos operativos desde hace varios años y que fueron fortaleciendo durante su administración. Al momento de la inscripción, los tutores firman una carta en la que aceptan la revisión aleatoria de útiles escolares con fines preventivos. Admitió que durante las primeras revisiones llegaron a localizar ‘uno que otro vapeador’, pero posteriormente dejaron de aparecer debido a que el procedimiento se convirtió en una práctica rutinaria.

El caso del Colegio de Bachilleres de Campeche (Cobacam) revela un esquema todavía más amplio. De acuerdo con su exdirector, César Andrés González David, las revisiones se efectúan de manera permanente mediante **comités integrados por dos padres

de familia, dos maestros y dos alumnos**. En ocasiones participan binomios caninos de la Marina, Guardia Nacional o Policía Estatal, que recorren los planteles y permiten detectar oportunamente objetos o sustancias para, cuando corresponde, dar aviso a las autoridades correspondientes.

El exfuncionario reconoció que se han encontrado objetos como navajas, aunque aclaró que en municipios como Candelaria, Escárcega y Calakmul algunos jóvenes viven en comunidades donde este tipo de herramientas forma parte de actividades familiares, particularmente relacionadas con el campo y la cacería.

No obstante, fue tajante al advertir que, aunque para ellos puedan ser objetos de uso cotidiano, no está permitido ingresarlos a las escuelas, debido al riesgo que representan para el resto de la comunidad estudiantil.

Así, mientras la Seduc prepara los lineamientos de ‘Mochila por la Paz’, las preparatorias campechanas ya llevan años revisando mochilas para evitar que las aulas se conviertan en espacios donde circulen vapeadores, armas u otros objetos de riesgo. El reto será fortalecer estas acciones sin criminalizar a los estudiantes, pero tampoco bajar la guardia frente a cualquier elemento que pueda poner en peligro la seguridad de quienes acuden diariamente a los planteles.