Quintana Roo concentra 47.9% de las carpetas por trata de personas en México

De las 335 carpetas abiertas en el país por trata de personas entre enero y julio, 159 correspondieron a Quintana Roo, lo que representa el 47.9 por ciento del total, pese a que en la entidad reside apenas el 1.5% de la población, de acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El organismo nacional publicó su Informe Delictivo de Violencia contra las Mujeres 2026, con corte al séptimo mes.

Esta cifra supera lo registrado en el 2025, cuando el mismo documento reportó 103 casos, colocando a Quintana Roo en el primer lugar nacional por este delito.

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Según las estadísticas del SESNSP, los 103 expedientes contabilizados en Quintana Roo el año pasado representaron el 38 por ciento del total nacional, que ascendió a 271.

En ambos periodos, los datos fueron avalados por la Fiscalía General de Quintana Roo, sin que precisara cuántas carpetas permanecen abiertas ni el número de personas detenidas o sujetas a algún proceso judicial.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito informó que las rutas aéreas hacia Cancún figuran entre las que registran mayor incidencia de alertas relacionadas con trata de personas en el país, de acuerdo con el estudio “Panorama de la trata de personas en el turismo en México”.

El documento analiza el vínculo entre la actividad turística y ese delito en el país. Advierte que las rutas con más alertas se concentran en Ciudad de México, debido a su volumen operativo; en zonas fronterizas como Ciudad Juárez y Nuevo Laredo, así como en destinos vacacionales como Cancún.

Los delincuentes captan a mujeres de Chiapas, Colima, Jalisco, Tabasco y Veracruz / POR ESTO!

La mayoría de los casos se detecta en vuelos nacionales con conexión, mediante pagos en efectivo o con tarjetas de terceros, además de grupos que viajan acompañados de menores.

Del estudio se desprende que, en número de carpetas, Benito Juárez ocupa el segundo sitio entre los municipios incluidos en el análisis.

Entre el 2015 y septiembre del 2025 acumuló 359 expedientes, con un repunte sostenido: 33 en el 2022; 61, 2023; 96, 2024; y 107, 2025.

Ese último año concentró el 65.1 por ciento de las 165 carpetas abiertas en Quintana Roo.

Solo fue superado por la alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México, con 390 expedientes, equivalentes al 52 por ciento de los 765 registrados en las ocho localidades estudiadas.

Las rutas con más alertas por este delito se concentran en Ciudad de México, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y este destino / POR ESTO!

Puerto Vallarta sumó ocho.

El documento detalla que en Quintana Roo operan redes que captan a mujeres jóvenes provenientes de Chiapas, Ciudad de México, Colima, Jalisco, Tabasco y Veracruz, así como de otros países de América Latina y Estados Unidos.

En su mayoría, proceden de zonas de escasos recursos, son madres solteras, estudiantes o jefas de familia, y son enganchadas mediante supuestas ofertas de modelaje o a través del establecimiento de una relación sentimental.

El municipio presenta un grado de marginación de 19, considerado “muy bajo”, lo que refleja un amplio acceso a servicios básicos, infraestructura urbana y niveles relativamente reducidos de analfabetismo.

Estas condiciones son consistentes con su carácter de centro urbano consolidado; sin embargo, coexisten con desigualdades socioeconómicas relevantes.

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En el ámbito económico, la Población Económicamente Activa (PEA) representa el 68.7 por ciento. No obstante, el 31.7% de los habitantes se encuentra en situación de pobreza y el 6.2, en extrema.

La estructura productiva está fuertemente orientada al comercio al por menor y a los servicios turísticos.

Asimismo, el 42.7 por ciento de las personas ocupadas se encuentra en condiciones de informalidad laboral.