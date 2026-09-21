Escritor cubano Luis Hidalgo, presentará en Bacalar libro dedicado a Yucatán y Quintana Roo

La Casa Internacional del Escritor en Bacalar será sede, este martes 22 de septiembre a las 6:00 de la tarde, de la presentación del libro "Bajo el Sol del Mayab", obra del escritor cubano Luis Hidalgo Ramos, dedicada a distintos referentes culturales, históricos y literarios de la península yucateca, con especial atención a Mérida, Izamal y Chetumal.

La obra reúne sonetos, composiciones libres, cuentos cortos, crónicas, décimas y una noveleta, en los que se abordan personajes, leyendas, historias y sucesos propios de la región.

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Entre los temas presentes en el libro se encuentran la Virgen de Guadalupe y la Virgen Izamaleña, leyendas mayas, la laguna de los siete colores, zonas piramidales, así como referencias a figuras culturales como Pedro Infante, Armando Manzanero, Ramón Iván Suárez Caamal y Conchy Garma.

En el caso específico de Chetumal, el autor dedica versos a símbolos representativos de la ciudad, como la bahía, la explanada, el agua de chaya y la conocida como casa voladora. La obra incluye además homenajes a figuras y organizaciones vinculadas al trabajo social y comunitario de la región, entre ellas Ello Carmichael, Francisco Álvarez "Pachy" y su proyecto Los Amigos de la Vida, así como la labor del Sistema DIF, de Verónica Perales y de la Asociación de Mujeres con Manos Unidas.

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Luis Hidalgo Ramos cuenta con una trayectoria amplia en el ámbito cultural y académico. Es Doctor Honoris Causa por la Universidad Ejecutiva del Estado de México y por la Asociación de Locutores Mexicanos, además de Máster en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de La Habana y licenciado en Arte de los Medios de Comunicación por el Instituto Superior de Arte (ISA) de Cuba.

Se desempeña como locutor, escritor, guionista, director de programas radiales y televisivos, documentalista, profesor de la Universidad de las Artes de La Habana y cantautor, y es reconocido como Artista de Mérito de la Televisión Cubana.

El libro se encuentra dedicado a Yucatán y Quintana Roo. / Por Esto.

El autor es miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y acumula más de quinientos premios, reconocimientos y distinciones a nivel nacional e internacional a lo largo de su trayectoria. "Bajo el Sol del Mayab" representa, además, el segundo libro que Hidalgo Ramos publica bajo el sello de la Editorial Nave de Papel, con sede en Bacalar, tras un primer proyecto editorial realizado también en territorio mexicano.

Fernando Baeza

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