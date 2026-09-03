Hallan restos humanos durante operativo de búsqueda en Las Torres de Playa del Carmen

Hallan restos humanos en un operativo de búsqueda de personas desaparecidas en el asentamiento irregular “Las Torres” de Playa del Carmen esto asombró a los vecinos, las autoridades de la Fiscalía General de Quintana Roo, en coordinación con las fuerzas policiales de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) del estado y de Playa del Carmen en apoyo a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas se concentraron en un paraje para rastrear indicios.

El predio fue acordonado por elementos de la SSC de Playa del Carmen para permitir a los peritos de la Fiscalía General de Quintana Roo poder realizar las investigaciones de los restos humanos, luego de que se reportara el hallazgo.

Las autoridades realizaron los peritajes en predios baldíos, patios de casas y en toda la zona a fin de lograr el hallazgo de pruebas de los restos humanos.

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El predio quedó asegurado para evitar el ingreso de personas ajenas a la zona sujeta a investigación, hasta el momento se desconoce si se presentó algún reporte oficial de los restos humanos hallados en el asentamiento, lo único que se sabe es que las autoridades con el apoyo de un K-9, o Can Policía entrenado para el rastreo de restos humanos continúan con las pesquisas para fortalecer las investigaciones.

Vecinos del asentamiento al ver la movilización policial se asombraron, en su momento se dijo que había un asesinado, otros que una balacera, pero trascendió que se trata de la búsqueda de restos humanos. Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer el resultado de este operativo.