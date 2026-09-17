Catean restaurante en centro de Cancún por el delito de trata de personas

Una fuerte movilización de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) con el apoyo de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina se registró la noche de este jueves en un restaurante y cockteleria en la Supermanzana 23, a unos pasos de la Terminal de Autobuses ADO.

Las primeras versiones señalaron que la movilización se derivó de una investigación por el delito de trata de personas, principalmente en agravio de mujeres menores de edad que laboraban en ese establecimiento, denominado La Pasadita.

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Los elementos de la FGE arribaron al negocio de comida con una orden de cateo y procedieron a la revisión del local, ubicado en la salida de la calle Chaca, a unos metros de la avenida Tulum.

Una patrulla de la Secretaría de Marina Armada de México cerró ese lado de la calle y en el otro extremo se apostó una unidad de la Guardia Nacional para brindar seguridad perimetral, en lo que se desarrollaba la diligencia en el transcurso de la noche de este jueves.