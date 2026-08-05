¿Buscas un destino diferente? Conoce los 10 pueblos más bonitos de Campeche para visitar en vacaciones

Campeche no solo destaca por su ciudad amurallada, sino también por sus comunidades llenas de historia, naturaleza y tradiciones que conquistan a quienes buscan un destino tranquilo durante las vacaciones. El estado cuenta actualmente con tres Pueblos Mágicos: Palizada, Isla Aguada y Candelaria, reconocidos por la Secretaría de Turismo por su riqueza cultural, histórica y natural.

Además de estos destinos, existen otras localidades que, aunque no cuentan con el distintivo de Pueblo Mágico, son ampliamente recomendadas por viajeros y sitios especializados por sus paisajes, gastronomía y patrimonio cultural.

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Los 10 pueblos más bonitos de Campeche

1. Palizada Considerado uno de los pueblos más pintorescos del sureste mexicano, destaca por sus coloridas casas con techos de teja francesa, su malecón a orillas del río Palizada y un ambiente de tranquilidad. Fue el primer Pueblo Mágico de Campeche.

2. Isla Aguada Ubicada junto a la Laguna de Términos, es famosa por sus playas, paseos para observar delfines en libertad, manglares y su tradicional faro. Obtuvo el nombramiento de Pueblo Mágico en 2020.

3. Candelaria El más reciente Pueblo Mágico del estado ofrece ríos de aguas cristalinas, selva, balnearios naturales y una fuerte identidad cultural, convirtiéndose en uno de los destinos emergentes de Campeche.

4. Pomuch Conocido internacionalmente por la tradición del Hanal Pixán y el ritual de limpieza de los restos de los fieles difuntos, además de su pan artesanal y su riqueza cultural maya.

5. Becal Famoso por la elaboración de sombreros de jipi japa tejidos dentro de cuevas naturales, una tradición artesanal que ha dado identidad al municipio de Calkiní.

6. Champotón Con playas tranquilas, gastronomía basada en pescados y mariscos y un malecón ideal para disfrutar del atardecer, es uno de los destinos favoritos de las familias campechanas.

7. Sabancuy Una comunidad costera que destaca por sus extensas playas de arena clara, su ambiente relajado y la cercanía con la Laguna de Términos.

8. Lerma Ubicado a pocos minutos de la capital, conserva una fuerte tradición pesquera y es conocido por sus restaurantes especializados en mariscos frescos.

9. Xpujil Puerta de entrada hacia la Reserva de la Biosfera de Calakmul y varias zonas arqueológicas mayas, es uno de los mejores destinos para el ecoturismo y el turismo arqueológico.

10. Hecelchakán Reconocido por su historia, iglesias coloniales, gastronomía y por ser un punto estratégico para visitar comunidades mayas y sitios históricos del norte del estado.

Campeche ofrece una combinación de playas, selva, arquitectura colonial, gastronomía y tradiciones vivas, por lo que estos pueblos representan una excelente opción para quienes buscan conocer el estado más allá de su capital. Ya sea para disfrutar de la naturaleza, recorrer zonas arqueológicas, degustar platillos típicos o descubrir costumbres únicas, estas comunidades reflejan la diversidad turística que caracteriza al estado.