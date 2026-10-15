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Denuncian “ola” de despidos masivos y suspensión de las obras del Hospital General de Ticul

Obreros que laboran en la construcción del Hospital General de Ticul denunciaron despidos masivos, lo que paraliza los trabajos.

Por Benito Cetina

15 de oct de 2026

1 min

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Reportan despidos masivos en el Hospital General de Ticul
Reportan despidos masivos en el Hospital General de Ticul / Especial

Decenas de obreros encargados de la construcción del Hospital General de zona en Ticul denunciaron una ola de despidos masivos y la suspensión temporal de los trabajos hasta nuevo aviso.

De acuerdo con testimonios del personal, más de 300 trabajadores habrían sido liquidados en días previos y recientemente sumaron 80 bajas más, dejando únicamente al cuerpo de ingenieros a cargo del predio.

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A los empleados se les notificó que el paro responde a un ajuste interno; sin embargo, la medida encendió las alarmas en el Sur del estado, donde la población suma más de una década esperando la conclusión del nosocomio.

El proyecto inició en 2011 bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP), pero fue abandonado en 2015 por litigios contractuales. Tras la donación del inmueble al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el gobierno federal reactivó las labores a finales de 2022.

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Actualmente, la obra física está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con el gobierno estatal y el esquema IMSS-Bienestar. Aunque las autoridades estimaban concluir la obra a finales de este año para dar servicio a más de 10 municipios, la suspensión deja en incertidumbre el proyecto.

Se espera que en las próximas horas o días las dependencias correspondientes emitan un comunicado oficial sobre el estatus de las contrataciones y la reanudación de los trabajos.

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