¡Valentina lo logró! Tras seis quimioterapias, toca la campana contra el cáncer en Yucatán

Luego de superar seis ciclos de quimioterapia, Valentina concluyó su tratamiento activo contra el cáncer en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (Hraepy), donde recibió atención especializada y gratuita a través del IMSS-Bienestar.

Acompañada por su familia y por el personal médico que estuvo a su lado durante este proceso, la menor realizó el tradicional toque de campana, acto que simboliza el cierre de una etapa de atención y el comienzo de un periodo de vigilancia médica.

El caso representó un desafío para los especialistas debido a los antecedentes clínicos de Valentina. Desde los dos años enfrentó una enfermedad renal derivada del síndrome nefrótico y la glomeruloesclerosis, padecimientos que deterioraron de manera progresiva su función renal. A los nueve años necesitó un trasplante de riñón, cuyo donante fue su propia madre.

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Tratamiento complejo

Meses después de la intervención, a principios de este año, la menor fue diagnosticada con linfoma. Ante la complejidad del caso, el equipo médico del Hraepy diseñó un protocolo individualizado con el propósito de disminuir al máximo los riesgos para el órgano trasplantado, sin reducir la efectividad del tratamiento contra la enfermedad.

Para atenderla fue necesaria la participación coordinada de especialistas de Oncología Pediátrica, Nefrología, Terapia Intensiva Pediátrica, Infectología Pediátrica, Neurología y otras subespecialidades. El grupo médico acompañó a Valentina durante los seis ciclos de quimioterapia, con vigilancia constante de su evolución y de las condiciones asociadas con su trasplante renal.

Su madre, María José Cantó, reconoció la atención y empatía recibidas durante los meses de tratamiento. Señaló que para su familia se trató de un periodo marcado por dificultades, retos e incertidumbre, pero destacó que en todo momento se sintieron acompañados por médicos, enfermeras y demás trabajadores del hospital.

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Agradecimiento

“Hoy culmina un proceso muy difícil para nuestra familia. Fueron seis ciclos de quimioterapia, muchos retos y mucha incertidumbre, pero siempre nos sentimos acompañados por los médicos, enfermeras y todo el personal del hospital. Gracias a ellos hoy podemos celebrar este momento tan esperado”, expresó.

Atención integral

El Hraepy cuenta con un servicio de Oncología Pediátrica que ofrece atención integral a niñas, niños y adolescentes con distintos tipos de cáncer, tanto de Yucatán como de otros estados de la región sureste. En esta unidad se concentran los procesos de diagnóstico, tratamiento y seguimiento, con la participación de especialistas, personal de enfermería y profesionales clínicos con experiencia en atención oncológica infantil.

Actualmente, el servicio mantiene en tratamiento activo a 75 pacientes, situación que representa un reto permanente para el personal especializado y, al mismo tiempo, evidencia la capacidad del hospital para atender enfermedades de alta complejidad en población infantil. Cada paciente requiere protocolos específicos, especialmente cuando existen otros padecimientos que pueden incrementar las dificultades durante el tratamiento.

Para Valentina, el cierre de los seis ciclos representa ahora el inicio de una nueva etapa, en la que deberá continuar bajo vigilancia médica. El caso también refleja la importancia de contar con equipos multidisciplinarios capaces de adaptar los procedimientos a las necesidades particulares de cada paciente y de brindar acompañamiento integral a las familias durante procesos prolongados.