Síguenos

Última hora

Yucatán

CFE anuncia cortes de luz en Yucatán este sábado 17 de octubre: horario y zonas afectadas

Yucatán

Lila Frías anuncia su renuncia a la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán

Durante la entrega de motores a pescadores de Progreso, Lila Frías anunció su salida de la Sepasy.

Por Redacción Por Esto!

15 de oct de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Lila Frías confirma su salida de la Sepasy
Lila Frías confirma su salida de la Sepasy / Especial

Lila Frías Castillo anunció su salida de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán, anuncio que hizo durante la entrega de motores a trabajadores del mar en Progreso.

“Chelita” Magadán busca participar en el proceso interno de Morena

Noticia Destacada

María Esther Magadán se registra para coordinar los Comités de Defensa de Morena en Progreso

En el evento, en el cual contó con la presencia del gobernador Joaquín Díaz Mena, Lila Frías anunció que dejará la Secretaría de Pesca por sus aspiraciones a participar en el proceso electoral de 2027.

Cabe señalar que esta es la segunda renuncia de secretarios del Gobierno de Yucatán para participar por algún cargo político en las próximas elecciones.

Morena defiende las coordinaciones para quienes no ganaron las encuestas

Noticia Destacada

Morena defiende las coordinaciones para quienes no ganaron las encuestas

Hace unos días, Raúl Osorio Alonzo dejó la Beneficencia Pública de Yucatán, también para formar parte del proceso de Morena.

Te puede interesar