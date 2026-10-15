Lila Frías anuncia su renuncia a la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán

Lila Frías Castillo anunció su salida de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán, anuncio que hizo durante la entrega de motores a trabajadores del mar en Progreso.

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En el evento, en el cual contó con la presencia del gobernador Joaquín Díaz Mena, Lila Frías anunció que dejará la Secretaría de Pesca por sus aspiraciones a participar en el proceso electoral de 2027.

Cabe señalar que esta es la segunda renuncia de secretarios del Gobierno de Yucatán para participar por algún cargo político en las próximas elecciones.

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Hace unos días, Raúl Osorio Alonzo dejó la Beneficencia Pública de Yucatán, también para formar parte del proceso de Morena.