Raúl Osorio deja la Beneficiencia Pública de Yucatán y se apunta para las elecciones de 2027

Raúl Osorio Alonzo anunció su salida de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Yucatán para buscar una candidatura en las elecciones del 2027.

El funcionario dio a conocer su decisión mediante un video difundido en sus redes sociales, en el que agradeció los dos años que permaneció al frente del organismo estatal y afirmó que inicia una nueva etapa política.

Osorio, conocido como “El Rulo” por su trayectoria como conductor de televisión, encabezaba la Beneficencia Pública desde septiembre del 2024. El directorio oficial del Gobierno de Yucatán lo identifica como director general administrativo operativo del organismo.

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En su mensaje señaló que durante su gestión aprendió que el servicio público no se limita a gestionar apoyos, sino también a escuchar y atender las necesidades de las personas.

“Aprendí que servir no se trata solamente de gestionar apoyos, se trata de saber escuchar, de estar en ese momento, de tocar puertas, de ser auténtico y real, de sumar voluntades”, expresó.

El exfuncionario agregó que buscará continuar participando en el proyecto político del actual Gobierno estatal. “Lo que sigue es una nueva etapa, nuevos retos, pero con las mismas ganas de seguir sirviendo y de contribuir a la consolidación del Renacimiento Maya. Vamos a seguir, gracias Yucatán, gracias Mérida”, afirmó.

Osorio no precisó qué candidatura buscará ni informó el cargo por el que pretende competir.

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Su salida ocurre, sin embargo, en medio de versiones que lo colocan entre los perfiles interesados en contender por la Presidencia Municipal de Mérida en el 2027. Desde junio se ha mencionado su nombre entre los posibles aspirantes de Morena a la capital yucateca.

Todavía el 24 de septiembre, Osorio había declarado que permanecía concentrado en sus funciones al frente de la Beneficencia Pública y que no existía una definición sobre una eventual candidatura. Menos de dos semanas después confirmó su renuncia y su intención de competir en el proceso electoral.

La salida de Osorio se suma al movimiento anticipado de funcionarios y actores políticos rumbo a las elecciones intermedias del 2027, aunque las candidaturas formales todavía deberán definirse conforme a los procesos internos de los partidos y al calendario electoral.