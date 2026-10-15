Señalan presunto ingreso de alcohol y drogas por falta de control en muelle de Chicxulub

El uso del muelle de Chicxulub Puerto como punto de abastecimiento y embarque de tripulaciones pesqueras ha generado preocupación entre habitantes de la comisaría, quienes señalaron posibles irregularidades relacionadas con el ingreso de bebidas alcohólicas, presuntas sustancias ilícitas y ribereños que, según las denuncias, podrían hacerse a la mar sin contar con la documentación correspondiente.

La situación cobra relevancia ante los riesgos que representa cualquier falta de control en las operaciones previas a la salida de barcos pesqueros, particularmente durante la temporada de captura de pulpo y mero, cuando los navíos requieren víveres, combustible y otros suministros para permanecer varios días en altamar.

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De acuerdo con los señalamientos de vecinos, el muelle se ha convertido en una parada adicional para embarcaciones procedentes de Yucalpetén, cuyos tripulantes aprovechan el sitio para completar sus provisiones e incluso incorporar a pescadores que no abordaron en el punto de salida original. Sin embargo, los inconformes indicaron que es necesario verificar que estos movimientos se realicen conforme a las disposiciones marítimas y de seguridad aplicables.

Entre las preocupaciones más notables de los pobladores de Chicxulub Puerto se encuentra la presunta introducción de bebidas embriagantes y otras sustancias a bordo de las naves, prácticas que, de confirmarse, podrían comprometer la seguridad de quienes integran las tripulaciones, ya que el consumo de alcohol o drogas durante las faenas puede afectar la capacidad de reacción, el juicio y la coordinación de los marineros.

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El riesgo no es menor, ya que el pasado lunes 12 de octubre, un incidente a bordo de la embarcación pesquera Moisés, movilizó a las autoridades luego de que un tripulante presuntamente atacara con un arma blanca a sus compañeros de trabajo.

El caso evidenció cómo un conflicto entre integrantes de una tripulación puede escalar a una situación violenta en un espacio donde las posibilidades de recibir ayuda inmediata son limitadas.

En altamar, una riña puede poner en peligro no solamente a quienes participan directamente en ella, sino también al resto de la tripulación, al comprometer la operación de la embarcación y dificultar la atención de personas lesionadas.

La posible presencia de personas sin la preparación o documentación requerida también hace necesario verificar las condiciones de seguridad, la integración de las tripulaciones y el cumplimiento de las disposiciones marítimas vigentes.