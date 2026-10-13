Luis Pavón se registra para coordinar los Comités de Defensa de la Transformación en Kanasín

Luis Pavón realizó su registro para participar en el proceso interno de Morena para coordinar los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Kanasín, Yucatán, como parte de la organización territorial del partido rumbo al proceso electoral de 2027.

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El procedimiento forma parte de la etapa interna mediante la cual Morena busca definir a las personas que asumirán las coordinaciones municipales. Estas funciones están relacionadas con las actividades de organización del partido en los municipios.

El registro de Luis Pavón no representa una designación oficial ni garantiza una candidatura para las elecciones de 2027. La definición de los perfiles dependerá de los mecanismos internos establecidos por Morena y de los procedimientos correspondientes.

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De acuerdo con el calendario previsto para este proceso, el periodo de registro de aspirantes a las Coordinaciones Municipales de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo permanecerá abierto hasta el 18 de octubre de 2026.