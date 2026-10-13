Joaquín Díaz Mena destaca atención emocional para jóvenes en Yucatán durante la clausura del Segundo Encuentro Estudiantil

El gobernador Joaquín Díaz Mena encabezó la entrega de premios a los murales del encuentro "Dale color a tu vida, dale color a tu mente" durante la clausura del Segundo Encuentro Estudiantil en el Complejo Deportivo Kukulcán en Mérida, donde hizo un llamado a los jóvenes a priorizar la salud mental y mantenerse informado sobre la atención que el Gobierno del Estado realiza.

Durante el encuentro, el mandatario resaltó que los murales fueron de gran importancia, pues expresaron sus sentimientos de esperanza, de amistad, ganas de vivir, pero también tristeza, ansiedad y miedo.

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"A veces no encontramos palabras para expresar lo que sentimos y, a través del arte, podemos encontrar un puente para unir nuestras mentes y nuestros corazones", dijo.

La Preparatoria Estatal número 8 Carlos Castillo Peraza ganó el primer lugar y el reconocimiento por mayor interacción en redes; la Preparatoria 1 de la Universidad Autónoma de Yucatán obtuvo el segundo.

Resalta atención a Aliados por la Vida

En el encuentro con estudiantes, el Gobernador declaró que mediante la estrategia Aliados por la Vida, ya se encuentra la atención a cerca de 30 mil jóvenes de 60 planteles con prevención, autocuidado y acompañamiento emocional.

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Resaltó que Yucatán registró 252 muertes por suicidio en 2025, 79 menos que las 331 de 2024, una baja de 23.9%, según cifras preliminares del INEGI.

En el mismo sentido, hizo un llamado a los jóvenes para informar que, en caso de apoyo, la Línea Amiga 800 108 8000 atiende gratis las 24 horas, los 365 días del año.