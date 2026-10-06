Yucatán acelera inversión histórica en infraestructura para atraer nuevas inversiones

Yucatán avanza en una etapa de inversión histórica en infraestructura social, industrial y energética como parte del Renacimiento Maya, con proyectos estratégicos que buscan atender las necesidades de la población, mejorar la conectividad y generar condiciones para atraer nuevas inversiones a la entidad.

Durante la conferencia del gobernador Joaquín Díaz Mena, Ermilo Barrera Novelo, secretario de Economía y Trabajo de Yucatán, destacó que la ubicación geográfica y las condiciones de seguridad del estado representan ventajas para la llegada de capitales, aunque reconoció que durante años la falta de infraestructura limitó el aprovechamiento de estas oportunidades.

Explicó que en los últimos años se ha trabajado para revertir esta situación mediante obras que permitan fortalecer la capacidad productiva y logística de Yucatán.

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Entre los proyectos prioritarios se encuentra el Plan Bienestar Metropolitano, desarrollado para Mérida y su zona metropolitana a partir de las necesidades planteadas por la ciudadanía. El programa contempla tres ejes de inversión pública enfocados en agua y saneamiento, seguridad y movilidad, con una inversión de mil 562 millones de pesos, respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el Gobierno federal.

A este proyecto se suma la ampliación del Puerto de Altura de Progreso, con el objetivo de triplicar su capacidad productiva mediante el desarrollo de 114 hectáreas. La obra busca consolidar a Yucatán como un hub logístico y estratégico, aumentar su capacidad de carga, atraer industrias de alto valor y fortalecer su presencia en los mercados globales.

La inversión prevista para el proyecto portuario asciende a 12 mil 225 millones de pesos y actualmente se encuentra en su fase 3, cuya construcción está próxima a iniciar. Se prevé que las obras concluyan entre 2027 y 2028.

Otro de los proyectos estratégicos es el Tren Maya de Carga, que contempla una inversión estimada de 25 mil millones de pesos y permitirá conectar a Yucatán con el resto de México y Norteamérica.

El proyecto incluye una terminal multimodal en Progreso, con una superficie de 100 hectáreas; una terminal de transferencia de carga en Umán-Poxilá, de 125 hectáreas; la ampliación de la infraestructura ferroviaria en 48.7 kilómetros y la extensión de la red hacia el corredor Umán.

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De acuerdo con Barrera Novelo, el Tren Maya de Carga registra un avance superior al 67 por ciento y ha generado más de 9 mil 700 empleos.

La infraestructura energética también forma parte de esta estrategia, con proyectos orientados a fortalecer la seguridad energética de Yucatán y garantizar el suministro necesario para acompañar el crecimiento industrial.

Entre ellos se encuentran las centrales de ciclo combinado Mérida IV “Elvia Carrillo Puerto” y Riviera Maya-Valladolid, que representan una inversión de mil 216 millones de dólares y tendrán una capacidad conjunta de mil 519 megawatts. Se prevé que entren en operación en 2028.

Además, se desarrollan nuevas centrales de generación mediante proyectos solares y eólicos, con una inversión de mil 196 millones de dólares y una capacidad de 836 megawatts. Estas instalaciones comenzarían operaciones entre 2027 y 2030.

El secretario señaló que estas inversiones forman parte de un proceso de transformación de la infraestructura estatal para generar mejores condiciones para el desarrollo económico y la instalación de nuevas industrias.

En materia económica, informó que Yucatán ha recibido 260.87 millones de dólares en inversión extranjera y mantiene un desempeño que calificó como acelerado y resiliente.

También destacó que el salario diario promedio en la entidad alcanza los 561 pesos, lo que representa un incremento de 15.7 por ciento respecto a septiembre de 2024.

En cuanto al crecimiento económico, indicó que Yucatán registra un aumento de 2.2 por ciento, cifra que, de acuerdo con los datos presentados, equivale a cuatro veces el promedio nacional.

Barrera Novelo sostuvo que las grandes obras de infraestructura que se encuentran en marcha permitirán aprovechar las ventajas geográficas y de seguridad de Yucatán, al tiempo que fortalecerán su capacidad para recibir inversiones, generar empleos y competir en nuevos mercados.