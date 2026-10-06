Yucatán reporta avances en salud durante 2026; destacan vacunación, abasto de medicinas y atención médica

El secretario de Salud de Yucatán, Alberto Alcocer Gamboa, informó sobre los avances registrados en el sector durante 2026, año que fue denominado como “el año de la salud”, con acciones enfocadas en mejorar el abasto de medicamentos, reducir los tiempos de atención y fortalecer la infraestructura hospitalaria, tras la incorporación de Yucatán al sistema IMSS-Bienestar.

Durante la conferencia del gobernador Joaquín Díaz Mena, el funcionario señaló que las estrategias implementadas buscan consolidar un sistema de salud con mayor capacidad de respuesta para la población.

En materia de vacunación universal, informó que se alcanzó una cobertura de 95.69 por ciento entre menores de un año y de 92.51 por ciento en niñas y niños mayores de un año. En la campaña de influenza 2025-2026 se reportó un cumplimiento de 100 por ciento de la meta, al igual que en la vacunación contra el virus sincitial respiratorio (VSR), mientras que la cobertura contra el virus del papiloma humano (VPH) de 2025 llegó a 89.5 por ciento.

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Asimismo, se aplicaron 594 mil 931 dosis contra el sarampión, con lo que durante 2026 se han confirmado 42 casos de esta enfermedad.

Refuerzan acciones contra el dengue y la rabia

Alcocer Gamboa destacó que las autoridades sanitarias reforzaron las acciones de prevención del dengue en los 106 municipios de Yucatán. Como parte de estas labores, se fumigaron más de 318 mil hectáreas, mientras que el control larvario llegó a más de 556 mil viviendas.

También se retiraron 3 mil 102 toneladas de posibles criaderos de mosquitos mediante las jornadas de descacharrización realizadas con dos camiones destinados a estas tareas.

A estas acciones se sumó la implementación del control biológico mediante mosquitos portadores de Wolbachia, estrategia que, de acuerdo con el secretario, contribuyó a que durante 2026 se registraran 51 casos confirmados de dengue.

En materia de zoonosis y bienestar animal, se aplicaron 656 mil 626 vacunas y se realizaron 9 mil 401 esterilizaciones. El programa contempla esterilizaciones gratuitas para perros y gatos, además de vacunación antirrábica, con una capacidad de hasta 200 procedimientos por semana.

Salud de las mujeres y atención de partería

En cuanto a la prevención de enfermedades entre las mujeres, se ampliaron las acciones de detección de cáncer de mama y cervicouterino. Durante el periodo reportado se realizaron 21 mil 577 mastografías y 26 mil 55 citologías.

Además, mediante una alianza con la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), a través de los 42 Centros Libres, se incorporaron acciones de prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

En materia de partería, se instaló un comité para fortalecer la atención tradicional y el trabajo de 417 parteras de todo el estado.

Salud mental registra reducción de suicidios

El secretario también presentó avances en salud mental mediante el programa Aliados por la Vida, que contempla la denominada Línea Amiga, donde se brindó atención a 9 mil 397 personas con personal capacitado.

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También se ampliaron las acciones de tamizaje del Código 100, con 3 mil 919 atenciones oportunas, mientras que 12 mil 126 personas han recibido capacitación para brindar atención relacionada con salud mental.

En las escuelas se realizaron 51 mil 599 tamizajes, mediante los cuales se identificó a 2 mil 730 estudiantes con algún riesgo.

De acuerdo con los datos presentados, estas acciones contribuyeron a una disminución de 23.8 por ciento en los casos de suicidio en Yucatán durante 2025.

Más de 191 mil estudiantes fueron evaluados

En coordinación con el Gobierno federal se implementó el programa Vive Saludable, Vive Feliz, cuya primera fase se desarrolló de marzo de 2025 a junio de 2026.

Durante este periodo se valoró el peso, talla, agudeza visual y salud bucal de 191 mil 442 estudiantes, con una cobertura de 100 por ciento de las escuelas primarias públicas intervenidas en los 106 municipios.

Asimismo, mediante el programa Salud Casa por Casa, se atendió a la totalidad de los pacientes referidos a los servicios de salud.

Más de 2.3 millones de consultas en primer nivel

Respecto a la atención médica desde octubre de 2024, el titular de la Secretaría de Salud de Yucatán informó que en el primer nivel se han otorgado 2 millones 384 mil 139 consultas, además de un millón 41 mil 517 estudios de laboratorio y 167 mil 62 atenciones odontológicas.

En este nivel se reportó un abasto de medicamentos de 93 por ciento, además de servicios de telemedicina y clínicas de heridas.

En el segundo nivel de atención, se acumularon 281 mil 983 consultas de especialidad, 3 millones 626 mil 238 estudios de laboratorio, 23 mil 236 cirugías y 61 mil 954 egresos hospitalarios.

El abasto de medicamentos en este nivel alcanzó 92 por ciento y se realizaron ocho jornadas de cirugías extramuros.

Preparan nuevas unidades y equipo médico

Entre las próximas acciones, Alcocer Gamboa señaló que se trabaja en el fortalecimiento de la Rectoría de Salud y en la ampliación de la capacidad de las unidades médicas.

Entre los proyectos se contempla la instalación de un tomógrafo en Valladolid y cinco mastógrafos que serán destinados a Mérida, Progreso, Valladolid, Ticul y Tekax.

También se prevé la integración del programa La Clínica es Nuestra para los Centros de Salud, así como de 244 consultorios del Servicio Universal de Salud.

Finalmente, se fortalecerá el Programa Estatal de Prevención de Cáncer en la Mujer mediante unidades móviles para realizar mastografías y pruebas de Papanicolaou, con el objetivo de ampliar la detección oportuna de estas enfermedades.