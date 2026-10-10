Raúl Osorio busca la candidatura de Morena a la alcaldía de Mérida en 2027

Raúl Osorio Alonzo buscará la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Mérida y colocó esa contienda como su principal objetivo rumbo a las elecciones de 2027, aunque igual se registró por el Distrito 4 federal.

El ex titular de la Beneficencia Pública explicó que su inscripción por la diputación obedeció al calendario interno del partido, ya que esa convocatoria se abrió primero. Sin embargo, sostuvo que su interés central está en la capital yucateca.

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“Mi primera opción es la alcaldía de Mérida”, afirmó Osorio, quien dejó hace unos días su cargo en la administración estatal para participar en el proceso político.

Según explicó, Morena permite que los aspirantes se registren en más de una posición.

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La definición coloca a Osorio en la disputa interna por una de las candidaturas de mayor peso político en Yucatán, en momentos en que Morena comienza a ordenar sus perfiles para la elección del 2027.

El exconductor de televisión aseguró que considera tener condiciones para competir por el Distrito 4 o por Mérida, y sostuvo que acatará el resultado del proceso interno y la decisión que tome Morena sobre sus candidaturas.