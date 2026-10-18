Cinco organismos públicos de Yucatán solicitan 892.5 millones de pesos para 2027

Cinco organismos públicos de Yucatán solicitaron en conjunto 892.5 millones de pesos (mdp) de presupuesto para el 2027, casi 97 millones más de lo que ejercen este año, con incrementos destinados a operación, equipamiento y, en el caso del Tribunal Electoral, para atender las impugnaciones derivadas de los comicios a realizarse el próximo 6 de junio.

El aumento conjunto representa aproximadamente un 12.2% frente a los 795.6 mdp asignados actualmente a las instituciones incluidas en las solicitudes.

Más del 50% para el TEEY

El mayor incremento corresponde al Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY), que pretende ejercer 52 millones 645 mil pesos, contra 34 millones 204 mil este año. La diferencia es de 18.4 mdp, equivalente a un aumento de 53.9%.

Noticia Destacada Yahaira Pérez de Dzidzantún se convierte en la Embajadora de la Feria Xmatkuil 2026

Del presupuesto solicitado por el Tribunal, 9 millones 926 mil pesos serían destinados específicamente al proceso electoral 2026-2027, y 42 millones 718 mil a gasto ordinario.

Como se ha informado, la elección local renovará ayuntamientos y el Congreso del Estado y, después de la jornada del 6 de junio, el Tribunal deberá resolver los recursos e impugnaciones que presenten partidos, candidatos y otros actores políticos.

Fiscalía concentra la mayor bolsa

La Fiscalía General del Estado (FGE) presentó la solicitud más elevada de recursos para el año próximo: una bolsa de 687 millones 444 mil pesos. Actualmente la dependencia ejerce 624 millones 949 mil pesos, por lo que plantea un incremento de 62.5 millones, equivalente a 10%.

Por volumen, la FGE absorbería alrededor de 77% de los 892.5 millones de pesos solicitados por las cinco instituciones consideradas en este paquete.

La Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado pidió 45 millones 589 mil pesos, frente a 41 millones 445 mil que ejerce este año. El aumento también ronda un 10%.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) solicitó 43 millones 243 mil pesos, aproximadamente 2.1 millones más que los 41 millones 102 mil que ejerce actualmente. La diferencia equivale a alrededor de 5.2% entre ambos ejercicios fiscales.

Noticia Destacada Movilizan a bomberos y policías en Tizimín para rescatar a hombre de 74 años de un sumidero

Tribunal Administrativo busca equipamiento

El Tribunal de Justicia Administrativa solicitó 63 millones 602 mil pesos, frente a los 53 millones 868 mil asignados este año. El aumento sería de aproximadamente 18.1%.

Parte de los recursos se utilizaría para completar el equipamiento y la infraestructura operativa del nuevo Centro de Medios Alternos de Solución de Controversias en Materia Administrativa.

El proyecto contempla mobiliario, equipo de cómputo, internet, telefonía y conectividad para poner en funcionamiento ese espacio.

Los proyectos fueron entregados al Poder Ejecutivo para integrarlos al paquete presupuestal 2027, que deberá ser analizado y aprobado por el Congreso del Estado.