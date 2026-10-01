Conciertos gratis de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026: fechas y cartelera completa

La Feria Yucatán Xmatkuil 2026 contará con una amplia cartelera de conciertos y espectáculos durante sus 24 días de actividades.
Entre las opciones para disfrutar de música gratis destacan las presentaciones programadas en el Teatro del Pueblo, que incluirá agrupaciones de cumbia, música tropical, espectáculos y lucha libre.
La tradicional feria yucateca se realizará del viernes 6 al domingo 29 de noviembre, en el recinto ferial de Xmatkuil, al sur de Mérida.
Además de los eventos gratuitos, habrá conciertos en otros escenarios con artistas nacionales e internacionales.
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¿Cuáles son los conciertos gratis de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026?
Los conciertos gratis de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 se realizarán principalmente en el Teatro del Pueblo, donde habrá presentaciones musicales y espectáculos durante diferentes días de noviembre. La cartelera anunciada para este escenario es:
- 6 de noviembre: La Tradicional Vaquería
- 7 de noviembre: ¡Mega Boom!
- 9 de noviembre: Viri Primera
- 10 de noviembre: Los Súper Lamas
- 11 de noviembre: El Pulpo y Sus Teclados
- 12 de noviembre: Máster Kumbia
- 13 de noviembre: Lucha Libre
- 16 de noviembre: Pilón
- 17 de noviembre: Chico Che Chico
- 18 de noviembre: Nelson Kanzela
- 20 de noviembre: Junior Klan
- 21 de noviembre: Maratón de Música
- 22 de noviembre: Maratón de Música
- 23 de noviembre: Los Flamers
- 24 de noviembre: Los Súper Caracoles
- 25 de noviembre: Paleto
- 26 de noviembre: Maratón de Música
- 27 de noviembre: Maratón de Música
- 28 de noviembre: Maratón de Música
- 29 de noviembre: Lucha Libre
A esta programación se sumarán espectáculos con Nani Namu, Mactá, La Tía Chayo, Tila María Sesto, Ruperta Pérez Sosa y Chapa Show, entre otros.
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¿Qué artistas estarán en Xmatkuil 2026?
Además de los conciertos gratuitos del Teatro del Pueblo, la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 tendrá presentaciones en otros escenarios. Entre los artistas contemplados en la cartelera se encuentran:
- 6 de noviembre: Original Banda El Limón
- 7 de noviembre: Deorro y 3BallMty
- 18 de noviembre: Reik
- 19 de noviembre: Ha-Ash y Matisse
- 25 de noviembre: Los Caligaris y Los Auténticos Decadentes
- 26 de noviembre: Cañaveral
- 27 de noviembre: Santos Bravos
- 29 de noviembre: Bronco
También habrá presentaciones en el Palenque de Xmatkuil, como parte de la programación general de la feria.
¿Cuándo empieza y cuándo termina la Feria Yucatán Xmatkuil 2026?
La Feria Yucatán Xmatkuil 2026 comenzará el viernes 6 de noviembre y concluirá el domingo 29 de noviembre.
En total, serán 24 días de actividades en el recinto ferial de Xmatkuil, ubicado al sur de Mérida, Yucatán.
Durante este periodo habrá conciertos, espectáculos, juegos mecánicos, gastronomía, exposiciones y actividades dirigidas a visitantes de diferentes edades.