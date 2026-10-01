Conciertos gratis de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026: fechas y cartelera completa

La Feria Yucatán Xmatkuil 2026 contará con una amplia cartelera de conciertos y espectáculos durante sus 24 días de actividades.

Entre las opciones para disfrutar de música gratis destacan las presentaciones programadas en el Teatro del Pueblo, que incluirá agrupaciones de cumbia, música tropical, espectáculos y lucha libre.

La tradicional feria yucateca se realizará del viernes 6 al domingo 29 de noviembre, en el recinto ferial de Xmatkuil, al sur de Mérida.

Además de los eventos gratuitos, habrá conciertos en otros escenarios con artistas nacionales e internacionales.

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¿Cuáles son los conciertos gratis de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026?

Los conciertos gratis de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 se realizarán principalmente en el Teatro del Pueblo, donde habrá presentaciones musicales y espectáculos durante diferentes días de noviembre. La cartelera anunciada para este escenario es:

6 de noviembre: La Tradicional Vaquería

La Tradicional Vaquería 7 de noviembre: ¡Mega Boom!

¡Mega Boom! 9 de noviembre: Viri Primera

Viri Primera 10 de noviembre: Los Súper Lamas

Los Súper Lamas 11 de noviembre: El Pulpo y Sus Teclados

El Pulpo y Sus Teclados 12 de noviembre: Máster Kumbia

Máster Kumbia 13 de noviembre: Lucha Libre

Lucha Libre 16 de noviembre: Pilón

Pilón 17 de noviembre: Chico Che Chico

Chico Che Chico 18 de noviembre: Nelson Kanzela

20 de noviembre: Junior Klan

Junior Klan 21 de noviembre: Maratón de Música

Maratón de Música 22 de noviembre: Maratón de Música

Maratón de Música 23 de noviembre: Los Flamers

Los Flamers 24 de noviembre: Los Súper Caracoles

Los Súper Caracoles 25 de noviembre: Paleto

Paleto 26 de noviembre: Maratón de Música

Maratón de Música 27 de noviembre: Maratón de Música

Maratón de Música 28 de noviembre: Maratón de Música

Maratón de Música 29 de noviembre: Lucha Libre

A esta programación se sumarán espectáculos con Nani Namu, Mactá, La Tía Chayo, Tila María Sesto, Ruperta Pérez Sosa y Chapa Show, entre otros.

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¿Qué artistas estarán en Xmatkuil 2026?

Además de los conciertos gratuitos del Teatro del Pueblo, la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 tendrá presentaciones en otros escenarios. Entre los artistas contemplados en la cartelera se encuentran:

6 de noviembre: Original Banda El Limón

Original Banda El Limón 7 de noviembre: Deorro y 3BallMty

Deorro y 3BallMty 18 de noviembre: Reik

Reik 19 de noviembre: Ha-Ash y Matisse

Ha-Ash y Matisse 25 de noviembre: Los Caligaris y Los Auténticos Decadentes

Los Caligaris y Los Auténticos Decadentes 26 de noviembre: Cañaveral

Cañaveral 27 de noviembre: Santos Bravos

Santos Bravos 29 de noviembre: Bronco

También habrá presentaciones en el Palenque de Xmatkuil, como parte de la programación general de la feria.

¿Cuándo empieza y cuándo termina la Feria Yucatán Xmatkuil 2026?

La Feria Yucatán Xmatkuil 2026 comenzará el viernes 6 de noviembre y concluirá el domingo 29 de noviembre.

En total, serán 24 días de actividades en el recinto ferial de Xmatkuil, ubicado al sur de Mérida, Yucatán.

Durante este periodo habrá conciertos, espectáculos, juegos mecánicos, gastronomía, exposiciones y actividades dirigidas a visitantes de diferentes edades.