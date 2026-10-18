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Yucatán / Mérida

Manifestantes recorren el Centro Histórico de Mérida en apoyo a Palestina y en defensa del agua

Los manifestantes recorrieron distintas calles del Centro Histórico y concluyeron la jornada con consignas contra el sionismo y a favor de la protección del agua en Yucatán.

Por Redacción Por Esto!

18 de oct de 2026

1 min

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Mérida registra movilización contra el sionismo y en defensa de los recursos hídricos
Mérida registra movilización contra el sionismo y en defensa de los recursos hídricos / Gerardo Álvarez

Cientos de personas participaron la mañana de este domingo en una marcha por calles del Centro Histórico de Mérida, en la que expresaron su rechazo al sionismo, manifestaron su apoyo al pueblo palestino y exigieron la defensa del agua en Yucatán y el resto del país.

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La movilización comenzó en el parque de Santiago, desde donde familias, jóvenes y adultos mayores avanzaron hacia el primer cuadro de la ciudad.

Durante el recorrido, los participantes expresaron sus demandas mediante consignas relacionadas con la situación de Palestina y la protección de los recursos hídricos.

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La protesta concluyó frente al Palacio de Gobierno, donde los manifestantes realizaron la lectura de diversas consignas en respaldo a Palestina y condenaron las acciones de Israel, a las que señalaron como genocidio.

La jornada reunió a personas que se sumaron tanto a los pronunciamientos contra el sionismo como a las exigencias para garantizar la defensa del agua en Yucatán y México.

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