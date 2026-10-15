Tren Maya supera los 65 mil pasajeros extranjeros en 2026; Sectur reporta aumento de 1.6%

El Tren Maya transportó a más de 65 mil pasajeros extranjeros entre enero y agosto de 2026, lo que representa un crecimiento de 1.6 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, informó la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 15 de octubre, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la funcionaria destacó el incremento de visitantes internacionales que utilizan este servicio ferroviario para recorrer el sureste mexicano.

Rodríguez Zamora presentó los resultados mediante un enlace desde Saltillo, Coahuila, donde participa en actividades de promoción turística.

Tren Maya registra aumento de turistas extranjeros en 2026

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) señaló que más de 65 mil visitantes internacionales utilizaron el Tren Maya durante los primeros ocho meses del año, cifra que supera en 1.6% la registrada entre enero y agosto de 2025.

Explicó que este medio de transporte permite a los viajeros conocer distintos destinos turísticos, así como el patrimonio cultural y natural de la región sureste del país.

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La funcionaria destacó el crecimiento del turismo extranjero en este servicio, aunque no precisó el número total de pasajeros nacionales e internacionales transportados durante el periodo.

El reporte también incluyó la afluencia a espacios culturales de México, donde más de siete millones de personas visitaron museos y más de seis millones acudieron a zonas arqueológicas entre enero y agosto.

México recibe 67.7 millones de viajeros internacionales de enero a agosto

Como parte del informe turístico, Josefina Rodríguez detalló que México recibió 67.7 millones de viajeros internacionales durante los primeros ocho meses de 2026, cifra que representa un incremento anual de 6.3 por ciento.

De ese total, 32.7 millones correspondieron a turistas internacionales, es decir, visitantes que permanecieron al menos una noche en territorio mexicano, un aumento de 3.9 por ciento frente al mismo periodo de 2025.

En cuanto a la derrama económica, los visitantes internacionales generaron ingresos superiores a 24 mil 152 millones de dólares, lo que significó un crecimiento de 0.9 por ciento.

La secretaria también informó que el turismo de cruceros alcanzó 8.2 millones de pasajeros, 13.5 por ciento más que el año anterior, mientras que el gasto de este segmento superó los 716 millones de dólares.

Al concluir la presentación, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó los resultados del turismo internacional y el crecimiento de los ingresos generados por esta actividad durante 2026.

IO