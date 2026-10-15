Tren Maya ofrece viajes redondos con el de regreso gratis: cuándo y cómo comprar

El Tren Maya lanzó una promoción para la compra de viajes redondos disponible del 15 de octubre al 30 de noviembre de 2026, con el cual ofrecen el de regreso gratis al adquirir el del ida.

Los usuarios podrán programar sus recorridos del 1 al 30 de noviembre, de acuerdo con la información difundida por la empresa ferroviaria.

La campaña invita a los pasajeros a aprovechar el periodo de compra para organizar sus próximos traslados por el sureste de México.

Para acceder al beneficio, deberán utilizar el código REGALO2026 al momento de adquirir sus boletos, con el cual, al comprar el viaje de ida, el de regreso sale automáticamente gratis.

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Tren Maya se acerca a los 3 millones de pasajeros

La promoción se da mientras el Tren Maya se aproxima a los 3 millones de pasajeros transportados desde el inicio de sus operaciones, el 16 de diciembre de 2023.

Hasta el último corte reportado, el sistema ferroviario había movilizado a 2 millones 944 mil personas mediante más de 16 mil operaciones, con un nivel de satisfacción de los usuarios del 96 por ciento.

Jaime Ramírez Camacho, director general del Tren Maya, informó que la infraestructura cuenta con mil 554 kilómetros de vías, 34 estaciones, tres talleres con cocheras y ocho bases de mantenimiento. La flota está integrada por 42 trenes, de los cuales 32 son híbridos y 10 funcionan con diésel.

Tren Maya amplía sus servicios turísticos y conexiones de transporte

Entre las novedades del sistema se encuentra el Tren Maya Restaurante, un servicio que combina el recorrido ferroviario con una experiencia gastronómica. Tras realizar su viaje inaugural en agosto, comenzó a operar de manera regular el 13 de septiembre en la ruta Mérida-Izamal-Chichén Itzá, con retorno por la tarde.

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Además, la empresa reforzó el transporte intermodal para facilitar la conexión de las estaciones con aeropuertos, centros urbanos y destinos turísticos.

Desde el 15 de agosto de 2026 funcionan tres nuevas rutas en Cancún y Playa del Carmen, mientras que el 15 de septiembre se incorporó una conexión desde la estación Mérida Teya hacia el Centro Histórico de Mérida y Paseo de Montejo.

Con estas acciones, el Tren Maya busca ampliar sus servicios de pasajeros y fortalecer la movilidad turística en el sureste mexicano, mientras mantiene vigente la promoción para adquirir viajes redondos durante el periodo anunciado.