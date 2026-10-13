Arranca campaña de vacunación invernal en Cancún; vacunas contra COVID-19 aún no llegan al IMSS

La campaña de vacunación para la temporada invernal comenzó ayer en la ciudad con la aplicación de dosis contra la influenza en unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sin embargo, durante un recorrido se constató que los biológicos contra el COVID-19 todavía no estaban disponibles, por lo que los usuarios deberán esperar a que lleguen a las clínicas.

Personal consultado en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) confirmó que, por el momento, únicamente se administra la vacuna contra la influenza y que no existe una fecha precisa para recibir los suministros contra el coronavirus. La posibilidad de que estén disponibles la próxima semana se mencionó como una expectativa, no como un plazo confirmado.

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El inicio de la jornada transcurrió sin grandes concentraciones en los puntos visitados. Aunque la estrategia apenas comenzó, la afluencia todavía era reducida y no se observaron largas filas de derechohabientes interesados en protegerse ante las enfermedades propias de la época de frío.

“No me he vacunado; generalmente lo hacemos en noviembre y diciembre, pero sí lo tenemos contemplado”, comentó una ama de casa que acudió a realizar un trámite en una de las unidades. “Ya me vacuné este año, pero no sé si necesito otra dosis; eso vengo a preguntar”, expresó otra usuaria.

Una trabajadora consultada explicó que la existencia de los preparados puede variar entre establecimientos, debido a que los suministros llegan en diferentes días. Por ello, recomendó verificar directamente en cada clínica si ya cuentan con las dosis requeridas. En la unidad visitada, sobre la avenida Cobá, el servicio de inmunización se brinda de lunes a viernes, de las 8:30 a las 18:00 horas.

No hay una fecha exacta para el arribo de las inyecciones del coronavirus. Varios derechohabientes dijeron que pretenden inmunizarse en noviembre o diciembre / Rodolfo Flores

Entre las personas que acudieron a solicitar información, algunas señalaron haberse protegido anteriormente, aunque no recordaban con precisión cuándo lo hicieron. Un derechohabiente comentó que recibió una dosis el año pasado y que estaría dispuesto a repetirla si así corresponde.

La jornada tiene como objetivo fortalecer la protección de la población frente a las enfermedades respiratorias, cuya incidencia aumenta durante el invierno. En el caso de la influenza, la aplicación se dirige prioritariamente a los grupos con mayor riesgo de complicaciones, entre ellos niños pequeños, adultos mayores, embarazadas y personas con padecimientos crónicos, de acuerdo con los criterios establecidos por las autoridades sanitarias.

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En cuanto al COVID-19, el esquema y las indicaciones para recibir el biológico dependen de la edad, los antecedentes de cada persona y los lineamientos sanitarios vigentes.

Este año también se contempla incorporar la vacuna contra dicha enfermedad al esquema básico infantil para niños de seis a 59 meses, mediante dos dosis separadas por cuatro semanas. Mientras avanza la jornada, los derechohabientes interesados en recibir ambas protecciones deberán consultar la disponibilidad en su unidad médica, pues al inicio de las actividades, en las clínicas del IMSS visitadas en Cancún, únicamente se contaba con el preparado contra la influenza.