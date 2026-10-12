Aplicarán un millón de vacunas gratis en Yucatán por la Campaña Nacional de Vacunación de Invierno 2026-2027

Yucatán puso en marcha la Campaña Nacional de Vacunación de Invierno 2026-2027, con la aplicación de más de un millón de dosis para prevenir complicaciones de salud durante la temporada invernal.

El arranque de la campaña se realizó en el Centro de Salud con Servicios Ampliados (Cessa) de Progreso, donde el gobernador de Yucatán llamó a las familias a acudir a las unidades médicas para recibir las vacunas correspondientes, con especial atención a las mujeres embarazadas, niñas, niños, personas adultas mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

Durante el inicio de la jornada, el mandatario recordó que la vacuna contra la influenza está disponible de manera permanente y destacó la importancia de la prevención para reducir el riesgo de complicaciones y hospitalizaciones durante el invierno.

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¿Qué vacunas se aplicarán en Yucatán?

La jornada contempla vacunas contra la influenza, COVID-19, el Virus del Papiloma Humano (VPH) y el Virus Sincitial Respiratorio (VSR), dirigidas principalmente a los grupos considerados prioritarios.

Contempla la disponibilidad de 681 mil 791 dosis contra la influenza, destinadas a niñas, niños, personas adultas mayores y personas que viven con enfermedades crónicas.

También se distribuirán 300 mil 52 dosis contra la COVID-19, con el objetivo de disminuir el riesgo de desarrollar complicaciones asociadas con la enfermedad.

En el caso del Virus del Papiloma Humano, se contará con 35 mil 376 dosis dirigidas a niñas y niños de quinto grado de primaria, así como a quienes tienen 11 años y no asisten a la escuela. Esta vacuna ayuda a prevenir infecciones por tipos del virus relacionados con distintos cánceres, incluido el cervicouterino.

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Asimismo, se aplicará la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio a mujeres embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación. La inmunización permite que la madre transfiera defensas al bebé, lo que contribuye a protegerlo durante sus primeros seis meses de vida.

¿Dónde se aplicarán las vacunas y hasta cuándo estará vigente la campaña?

Las dosis estarán disponibles de manera gratuita en los centros de salud de Yucatán hasta el 2 de abril de 2027. Para facilitar la atención, se recomienda acudir con la Cartilla Nacional de Salud y solicitar la vacuna que corresponda de acuerdo con la edad, el estado de salud y las condiciones de cada persona.

La campaña es coordinada por la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), en colaboración con las instituciones del sector salud, como parte de las acciones de prevención impulsadas en el estado.

Con esta jornada, las autoridades buscan ampliar la cobertura de vacunación en los municipios y disminuir el riesgo de enfermedades graves durante la temporada invernal, principalmente entre los sectores con mayor vulnerabilidad.