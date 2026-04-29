Mérida será la capital de la cultura el 22 y 23 de mayo con La Víspera y La Noche Blanca 2026

Dos días de actividades y más de cinco kilómetros de arte y cultura conformarán la vigésima edición de La Noche Blanca 2026. El 22 y 23 de mayo, Mérida se convertirá en la capital artística con espectáculos musicales, galerías, recorridos artísticos, danza, literatura y arte regional tanto en el Centro Histórico como en las colonias y comisarías.

El programa abre los festejos con La Víspera, evento que se llevará a cabo el 22 de mayo y que tendrá como sedes las comisarías de Mérida. Chablekal, San José Tzal, así como las colonias Alemán y Nora Quintana tendrán actividades artísticas y culturales para todas las familias. Entre los espectáculos habrá actos como “Las Aceitunas”, música a cargo de Grupo La Élite, así como de artistas personas con discapacidad.

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Además de las comisarías y colonias, los centros culturales del Ayuntamiento, Olimpo, Centro Cultural del Sur y Teatro Nina Shestakova contarán con actividades. A ellos se sumarán espacios aliados como La Camarita y Tapanco.

Por su parte, La Noche Blanca tendrá lugar el 23 de mayo con un recorrido de más de 5 kilómetros en el corazón de Mérida. La propuesta de este año incluye un trayecto lleno de actividades, partiendo desde el Parque de La Ermita de Santa Isabel hasta el Monumento a la Patria. Espacios emblemáticos como San Juan, La Plaza Grande, el parque de Santa Ana y Paseo de Montejo, serán los escenarios de una amplia cartelera de actividades culturales.

El programa para esta velada artística incluye presentaciones del Coro de la Ciudad y Los Juglares. También habrá una pasarela de moda, teatro regional con referentes como Dzereco y Nohoch, así como La Wera Rapera con “Arredoballa”. La música estará a cargo de artistas como Moon Jungle y Mean Creen, así como las Orquestas de Cámara e Infantil del municipio con programas especiales para la ocasión. El evento estelar estará a cargo de la banda de pop rock, Bacilos, quienes cerrarán la edición de este año.

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Durante la presentación, la directora de identidad y cultura, Karla Berrón Cámara, expresó que estás dos noches son una gran fiesta del arte para Mérida. Con lo mejor del talento local, este año buscarán superar la asistencia del 2025, edición que recibió a más de 60 mil personas disfrutando de la ciudad.

En este mismo sentido, la presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, expresó que La Noche Blanca encapsula el espíritu de la ciudad a través de las manifestaciones de arte y cultura que son parte esencial de la identidad meridana.

"Llenemos de vida a Mérida. Hagamos que en cada rincón haya música, que las letras bailen y que la convivencia envuelva a nuestra ciudad. Recorramos juntas y juntos los más de 5 kilómetros de arte y cultura”, expresó la primera edil.

El programa completo de actividades puede consultarse a través de las redes sociales del ayuntamiento de Mérida, así como en el sitio web de la comuna.