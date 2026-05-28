Mauricio Vila muestra su título de Harvard; el senador yucateco pidió licencia para continuar con sus estudios

El senador panista y exgobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, compartió en sus redes sociales las imágenes de su graduación en la prestigiosa Universidad de Harvard, mostrando el título que acredita la conclusión de sus estudios de posgrado. Este logró fue hecho tras pedir una licencia en el Senado en agosto del año pasado.

El político yucateco concluyó formalmente el programa de la Maestría en Administración Pública (MC/MPA) en la Harvard Kennedy School, una escuela enfocada en políticas públicas y liderazgo. En su mensaje, Vila detalló que durante estos meses intensos se enfocó en profundizar sus conocimientos en temas clave.

Mauricio Vila junto a sus compañeros de maestría. / Facebook: Mauricio Vila.

Para poder cursar este posgrado en Estados Unidos, Mauricio Vila había solicitado una licencia temporal a su escaño en el Senado de la República el 26 de agosto del 2025, dejando su puesto en manos de su suplente, Raymundo Bolaños Azócar. Tras completar el periodo académico, el legislador anunció su reincorporación.

Mauricio se reincorporó de manera formal a las actividades de la Cámara Alta a partir del 1 de mayo, señalando que regresa con nuevas herramientas y una visión más amplia para proponer soluciones en beneficio de Yucatán y de todo México. Y es que; entre los temas que profundizó se encuentran: inteligencia artificial, ciberseguridad, desigualdad social, medio ambiente y atracción de inversiones

Dentro de la publicación compartida en sus redes sociales, el político yucateco aprovechó para agradecer a su familia y personas que creyeron en él; además, agradeció al estado comentando que "siempre está presente en todo lo que hago".

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