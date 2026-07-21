Día Mundial del Perro: ¿Cómo se les dice en Yucatán?

Cada 21 de julio, el Día Mundial del Perro invita a reflexionar sobre la importancia de estos animales como compañeros de vida y promueve la adopción responsable.

En Yucatán, además del cariño que miles de familias sienten por sus mascotas, existe una forma muy particular de nombrarlos que conserva viva la herencia de la lengua maya.

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¿Cómo se dice perro en maya?

En la lengua maya yucateca, pek significa perro. Es uno de los vocablos más conocidos del idioma y forma parte del lenguaje cotidiano en numerosas comunidades de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

La palabra ha trascendido generaciones y es común escuchar expresiones como "ven, pek" para llamar a un perro, especialmente entre personas que conservan el uso del maya como primera o segunda lengua.

¿Qué significa "malix" en Yucatán?

Cuando se trata de un perro mestizo o criollo, en Yucatán también es frecuente utilizar la palabra malix.

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Este término identifica a los perros que no pertenecen a una raza específica y que, en muchos casos, son los protagonistas de historias de adopción y rescate.

Los malix son parte del paisaje cotidiano en pueblos y ciudades y suelen ser reconocidos por su resistencia, inteligencia y gran capacidad de adaptación.