Hombre es apuñalado tras acudir a una cita pactada por redes sociales en Mérida

Un encuentro acordado a través de redes sociales terminó en un violento ataque con arma blanca en la colonia Ampliación Miraflores de Mérida donde un hombre resultó gravemente herido tras ser apuñalado en el abdomen. Como resultado del operativo policial, tres personas fueron detenidas y puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima acudió a un domicilio luego de pactar una cita con una mujer por medio de redes sociales.

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Al llegar al lugar fue confrontado por un sujeto, quien presuntamente lo atacó con un cuchillo, causándole una lesión en el abdomen.

Además de la agresión, el atacante le arrebató su teléfono celular antes de obligarlo a salir de la vivienda.

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Malherido, el hombre logró pedir ayuda a un transeúnte que se encontraba en la zona. Minutos después arribaron paramédicos, quienes le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada debido a la gravedad de la herida.

Tras recibir el reporte, elementos policiacos implementaron un operativo en el sitio. Con autorización de la propietaria de un predio contiguo, los agentes ingresaron para inspeccionar el área y localizaron al presunto responsable oculto en el patio, donde también aseguraron el arma blanca presuntamente utilizada en la agresión.