Detienen a presunto ladrón de baterías en Ciudad del Carmen

Una intensa movilización de elementos de seguridad pública y personal de seguridad privada se registró la tarde de este lunes en el fraccionamiento Justo Sierra, tras el reporte de un hombre sorprendido intentando robar la batería y pertenencias de un vehículo estacionado cerca de la Cruz Roja.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Justo Sierra con calle 60, donde ciudadanos interceptaron y retuvieron a un masculino de aproximadamente 25 años, señalado de intentar sustraer la batería de un Chevrolet blanco.

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De acuerdo con testigos, el sospechoso fue descubierto manipulando el vehículo, por lo que varias personas lo persiguieron y sometieron en el crucero. Minutos después, arribó personal de DC Security, quienes aseguraron al individuo con esposas y lo entregaron a la Policía Municipal.

En la mochila del detenido se localizaron herramientas como desarmadores, pinzas y llaves españolas, presuntamente utilizadas para retirar baterías de automóviles. El sujeto fue trasladado a la Fiscalía General del Estado, ya que el propietario del vehículo manifestó su intención de presentar denuncia formal.

De manera extraoficial, vecinos lo identificaron con el alias de “El Chencho”, presuntamente relacionado con diversos hechos delictivos en Ciudad del Carmen, incluyendo una detención reciente por posesión de motocicleta robada. La información deberá ser confirmada por las autoridades competentes.