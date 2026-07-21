Maleza invade el Cobacam 09 de Champotón; vecinos denuncian inseguridad y abandono

Vecinos de la colonia El Arenal, al sur de la ciudad, manifestaron su malestar e inconformidad ante la cantidad de monte que rodea las periferias del Colegio de Bachilleres 09 de Champotón.

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Desde la calle 39, la señora Olga Poot Chang comentó que las condiciones en las que se encuentra el lugar generan inseguridad, al señalar que ya fue víctima de un robo.

De igual forma hay malos olores debido a que la gente arroja animales muertos, mientras que las ramas generan afectaciones a los cableados de luz, internet y telefonía.

Indicó que la dirección del plantel Cobacam 09 argumenta que la limpieza de las áreas aledañas le corresponde al municipio y no a la institución, sin embargo, afirmó que la realidad es que ni la escuela ni el Ayuntamiento se encargan de atender estas áreas.

“Nosotros lo que queremos es que le pongan un poquito más de atención alrededor del cobach, que siempre está repleto de maleza”, expresó.

Otros vecinos de la zona señalaron que en temporada de sequía la situación empeora, no solo ante un posible incendio, igual por la cantidad de enredaderas de pica pica que generan afectaciones.

JGH