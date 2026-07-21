Zendaya y Tom Holland muestran bandera mexicana con logos de Spider-Man y causan polémica

Zendaya y Tom Holland estuvieron en la Ciudad de México, donde convivieron con sus fans en la promoción de la nueva entrega de Spider-Man, aunque las cosas se pusieron muy tensas cuando los actores mostraron una Bandera de México con una ilustración de Spider-Man

La situación generó todo tipo de reacciones, algunos usuarios aseguraron que este hecho podría hacerlos acreedores de multas por la legislación mexicana sobre símbolos patrios.

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Cabe mencionar que, este 20 de julio se llevó a cabo el evento en el Parque Aztlán, faltando nueve días para el estreno de la nueva película de Spider-Man, donde Tom Holland es el protagonista.

Zendaya y Tom Holland protagonizan polémico momento con la Bandera de México

Durante el evento, se compartió un video, el cual realizaron algunos vecinos de la Colonia Federal. Incluso, se comenzaron a escuchar gritos como: “¡Tom, hermano, ya eres mexicano!”

Las cosas cambiaron cuando se despidieron de los fans, pues el conductor del evento le dio a los actores y al director, una bandera mexicana decorada con imágenes de Spider-Man, lo que generó gritos y aplausos entre los asistentes, mientras que Tom Holland dedicaba unas palabras a los fans.

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“Los amo desde el fondo de mi corazón. Hacemos estas películas por ustedes, gracias por siempre recibirnos así”

Este acto se viralizó en redes sociales, en donde muchos comentaron que esto es completamente ilegal, pues la Bandera de México no puede ser alterada por ningún motivo.

De acuerdo con la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, alterar o modificar en cuanto a sus características constituye una infracción sancionada por la Secretaría de Gobernación.

El artículo 56 Quintus de la ley contempla desde una amonestación hasta una multa de 10,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), además de posibles arrestos por 36 horas.

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