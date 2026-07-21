Instalan Feria Artesanal en la Plaza Grande con productos elaborados por mujeres yucatecas

Con la participación de 21 productores y emprendedores de diferentes municipios del estado ayer se instaló la feria Artesanal en la Plaza Grande de Mérida promovida por la Secretaría de las Mujeres, informó la titular de la mencionada dependencia Sisely Burgos Sosa.

La exposición al igual que ayer estará abierta de las 08:00 hasta las 19:00 horas, donde podrán encontrar cientos de artículos artesanales elaborados a base de fibra de henequén, hasta pastas que simulan conchas de nácar, entre otros y variados artículos.

Después de la ceremonia inaugural Burgos Sosa explicó en esta ocasión participan artesanos de Muna, Umán, Xochel, Hacaba y Yaxcaba, Chikindzonot, Tixcacal Cupul y Mérida.

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Acciones que se realizan a través de la Dirección de Autonomía y Empoderamiento con el apoyo de una profesionista que hay en los denominados Centros Libre quienes se encargan de trabajar con las mujeres con talento y que están saliendo del Circulo de la Violencia a quienes se les brindan espacios para la comercialización de los productos que elaboran.

Mujeres que además asisten a talleres de capacitación donde adquieren conocimientos en administración, educación financiera, fotografía para subir sus artículos a las redes digitales para se promoción y venta.

También acuden a talleres de ayuda psicológica y de otros temas con el objetivo de lograr su empoderamiento, poder que muchas veces les fue arrebatado.

En otras palabras, las apoyan para que sean conocedoras del sistema de producción y sobre mercadotecnia.

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Entre las artesanas destacan Sofía Chi que elabora aretes, anillos, prendedores, etc. con una pasta especial que se asemejan bastante a productos de mar como caracoles, estrellas de mar, rosas, insectos como catarinas, etc., productos elaborados a mano, durables y ligeras.

Técnica que desarrolló hace más de treinta años cuando su hermana le pidió que hiciera un arreglo floral para su boda, pasaron muchos años hasta que llegó la Pandemia de COVID y fue su Terapia Ocupacional y retomó esta actividad, productos que promueve y vende en las páginas de internet “Cachito de mi corazón”.

Por su parte, María Félix Sulub Dzul, originaria de Sacaba, del municipio de Hocaba, Yucatán, quien desde hace 20 años trabaja con fibra de henequén con la cual elabora tortilleros, alhajeros, mantelitos de sobre mesa, bolsas, etc., incluso Soskil, artículos elaborados a mano.

Comentó que desafortunadamente el cultivo del henequén en Yucatán está a punto de desaparecer y tendrá que importarlo de otros países donde se cultiva esta variedad de agave.