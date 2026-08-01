Locatarios denuncian insalubridad en mercado de Calkiní

Locatarios, abastecedores y propietarios de comercios de antojitos del mercado municipal José del Carmen Ortegón Mendoza alzaron la voz para exigir la intervención de la COPRISCAM y de las autoridades municipales, debido a las condiciones de insalubridad que prevalecen en el principal centro de abastos del municipio.

Los comerciantes denunciaron que desde hace varios meses el Ayuntamiento no ha reparado las tuberías que abastecen de agua a los diferentes locales, situación que ha provocado que numerosos puestos trabajen sin el vital líquido, complicando las labores de limpieza y el manejo adecuado de los alimentos.

Noticia Destacada Alertan en Calkiní por monedas colombianas; las hacen pasar por las de 10 pesos mexicanos

Asimismo, señalaron que el cuarto frío permanece descompuesto desde hace aproximadamente tres semanas, mientras que los tinacos del mercado se encuentran inservibles, agravando aún más las condiciones en las que diariamente laboran decenas de comerciantes y prestadores de servicios.

Los inconformes lamentaron que, pese a la gravedad del problema, el Ayuntamiento encabezado por el alcalde Cevas Yam no ha enviado personal para atender las fallas ni ha presentado un plan para resolver las necesidades del mercado, lo que mantiene la preocupación entre quienes dependen de este espacio para su sustento.

Por su parte, Antonio Pérez Ortegón, líder de los tablajeros, solicitó una reunión con el edil municipal para dialogar y buscar soluciones inmediatas. Señaló que no debe existir temor al diálogo, ya que lo más importante es garantizar la higiene y el buen funcionamiento del principal centro de abastos en beneficio de comerciantes y consumidores.

De igual manera, la comerciante de verduras Angélica Uhu explicó que la falta de agua afecta directamente su trabajo, pues necesita lavar productos como la remolacha y otras hortalizas para ofrecerlas en buenas condiciones a sus clientes. Los locatarios reiteraron su llamado a las autoridades para que atiendan de manera urgente esta problemática y eviten mayores riesgos sanitarios.