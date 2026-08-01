México envía más de 718 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela; Armada zarpa desde Veracruz por instrucción de Claudia Sheinbaum

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Marina (Semar) informaron que este 31 de julio zarparon del puerto de Veracruz los buques ARM “Papaloapan” y ARM “Huasteco”, con destino a la República Bolivariana de Venezuela, para transportar un cargamento de asistencia humanitaria.

De acuerdo con el comunicado conjunto, la operación responde a una instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en su carácter de Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, con el propósito de hacer llegar insumos a la población venezolana como parte de las acciones de cooperación internacional del Gobierno mexicano.

La movilización fue coordinada por la Armada de México, institución que encabezó las tareas logísticas para garantizar el embarque y traslado seguro de los apoyos desde el puerto de Veracruz.

Más de 718 toneladas de insumos fueron embarcadas

Las dependencias federales detallaron que el buque ARM “Papaloapan” transporta aproximadamente 684 toneladas de insumos, mientras que el ARM “Huasteco” lleva cerca de 34.5 toneladas, lo que representa un total superior a 718 toneladas de ayuda humanitaria.

Para concretar esta operación participaron de manera coordinada diversas instituciones del Gobierno de México, entre ellas la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Gobernación y la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz (ASIPONA Veracruz), además de otras autoridades federales involucradas en la logística del embarque.

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Las dependencias señalaron que el trabajo conjunto permitió preparar y despachar los cargamentos conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de misiones de asistencia internacional.

Gobierno de México reafirma su política de cooperación internacional

En el comunicado, la SRE y la Semar destacaron que este envío forma parte de la política de solidaridad y cooperación humanitaria que México mantiene con los países que enfrentan situaciones de necesidad.

COMUNICADO CONJUNTO. "SRE y Marina informan del zarpe de los buques Papaloapan y Huasteco con más de 718 toneladas de ayuda humanitaria con destino a Venezuela".https://t.co/bg0KHWHfrL pic.twitter.com/yWNVDCujOr — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 1, 2026

Asimismo, indicaron que estas acciones buscan fortalecer los vínculos de colaboración entre las naciones de América Latina y refrendan la tradición mexicana de brindar apoyo a las poblaciones afectadas por emergencias o circunstancias que requieren asistencia internacional.

Con la salida de los buques ARM “Papaloapan” y ARM “Huasteco”, el Gobierno de México reiteró su compromiso de participar en iniciativas humanitarias que contribuyan al bienestar de otros pueblos, al tiempo que fortalece la cooperación regional mediante acciones coordinadas entre instituciones civiles y militares.

IO