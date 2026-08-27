¿Qué puedes comer en el Restaurante Janal del Tren Maya? Estos son los platillos que ya se han presentado

El Tren Restaurante Janal, una de las nuevas propuestas gastronómicas del Tren Maya, busca convertir el recorrido por Yucatán en una experiencia que combine viaje, paisajes y gastronomía tradicional. Entre los platillos que ya han sido presentados durante degustaciones destacan sabores representativos de Yucatán y del sureste mexicano.

La propuesta gastronómica incluye cochinita pibil, panuchos, salbutes, brazo de reina, chayitas y empanadas de chaya, además de otras preparaciones tradicionales como tamales y dulce de papaya. También se ha contemplado la cerveza Tren Maya como una de las opciones para acompañar los alimentos.

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Uno de los elementos que llaman la atención es que el menú todavía se encuentra en proceso de consolidación, debido a que se analizan diferentes propuestas gastronómicas para definir la oferta que tendrá el restaurante a bordo. Como parte de este proceso, en junio se realizó una prueba gastronómica con el chef David Cetina, reconocido por su trabajo en La Tradición.

Una experiencia gastronómica sobre las vías

A diferencia del servicio de cafetería que se encuentra en otros trenes, Janal fue concebido como un restaurante a bordo, donde los pasajeros pueden disfrutar sus alimentos mientras observan el paisaje durante el recorrido.

El concepto cuenta con ventanales panorámicos y una cocina equipada para preparar y servir los alimentos durante el trayecto, con la intención de que la comida forme parte de la experiencia de viajar por la Península de Yucatán.

El propio nombre del restaurante hace referencia a la gastronomía. Janal es una palabra de origen maya relacionada con comer o comida, por lo que el concepto busca vincular la experiencia ferroviaria con los sabores de la región.

¿Cuándo comenzó a operar el Tren Restaurante Janal?

El proyecto dejó de ser únicamente una propuesta luego de que el 23 de agosto de 2026 se realizara su primer viaje oficial en la ruta Mérida-Izamal, una de las conexiones con mayor atractivo turístico de Yucatán.

Con ello, el Tren Restaurante Janal comenzó una nueva etapa dentro de la oferta turística del Tren Maya, con una propuesta que pretende destacar la gastronomía regional y ofrecer a los pasajeros una forma diferente de conocer los sabores de Yucatán.

Por ahora, quienes estén interesados en conocer su oferta gastronómica deberán considerar que los platillos presentados durante las degustaciones no necesariamente representan el menú definitivo, ya que la propuesta continúa en proceso de definición.